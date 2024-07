Έξι γκολ μετά το 90’…

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ είχε τον ρόλο του από μηχανής Θεού για την Αγγλία, σ’ ένα παιχνίδι που λίγο έλλειψε να εξελιχθεί σε… τραγωδία για τους Άγγλους.

Ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε γενέθλια μια μέρα πριν το ματς με τους Σλοβάκους, κράτησε «ζωντανή» την εθνική ομάδα της χώρας του και το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού σε όλη την Αγγλία.

Αν μη τι άλλο αυτό το γκολ μπορεί να χαρακτηριστεί και… φιλί ζωής για τα «λιοντάρια» αλλά και για τον προπονητή τους, Γκάρετ Σάουθγκεϊτ.

Αν η Αγγλία δεν είχε προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης θα μιλούσαμε για μεγάλο κάζο, ίσως το μεγαλύτερο των τελευταίων χρόνων για τους Άγγλους και ο Σάουθγκεϊτ θα πήγαινε σπίτι του.

Ο Μπέλινγκχαμ είχε όμως άλλη άποψη και με ένα υπέροχο γκολ έκανε την διαφορά στις καθυστερήσεις.

Το στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να κάνει με την εκτελεστική ικανότητα του νεαρού μεσοεπιθετικού, όταν το ματς είναι στις καθυστερήσεις.

Μια ματιά λοιπόν στα γκολ που έχει βάλει (με την Ρεάλ και την Αγγλία) ο Μπέλινγκχαμ μετά το 90’ αποδεικνύουν του λόγου το αληθές αλλά φανερώνουν και κάτι ακόμα.

Ότι ο 21χρονος άσος των «λιονταριών» είναι ηγέτης παρά το νεαρό της ηλικίας του και είναι αυτός που θα «μιλήσει» όταν ζορίσει η κατάσταση.

Ο Μπέλινγκχαμ έχει πετύχει την σεζόν που πέρασε έξι γκολ στις καθυστερήσεις αγώνων, με αποκορύφωμα βεβαίως το τέρμα που σημείωσε στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στους Σλοβάκους.

Jude Bellingham’s late goals for Real Madrid and England this season:

vs. Celta Vigo – 81′

vs. Getafe – 95′

vs. Union Berlin – 94′

vs. Barcelona – 92′

vs. Belgium – 95′

vs. Barcelona – 91′

vs. Slovakia – 95′

Is there a more 𝐜𝐥𝐮𝐭𝐜𝐡 player in the world right now? 🤔 pic.twitter.com/qnIxECnMPC

— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 1, 2024