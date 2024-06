10 Spa «προορισμοί αναζωογόνησης»

Από τις συγκλονιστικές Αγιουρβεδικές ιεροτελεστίες και τα διάσημα body wraps μέχρι τα ιδιαίτερα μασάζ της ολιστικής ESPA και το Hair Spa Salon, το GB Spa στο εμβληματικό ξενοδοχείο Grande Bretagne, προσφέρει μια ξεχωριστή, πολυτελή εμπειρία pampering στην καρδιά της Αθήνας. gbspa.gr

Azalea Luxury Spa, Kivotos Hotel & Villas Mykonos

Αυτός ο υπέροχος, πολυτελής χώρος χαλάρωσης και ανανέωσης, δίπλα στη μαγευτική παραλία του Ορνού, δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους επισκέπτες του μια ξεχωριστή εμπειρία Spa sur mesure. Εδώ θα απολαύσετε treatments πολλών αστέρων με την υπογραφή της ελβετικής Valmont, signature μασάζ και επιλεγμένα rituals σώματος από όλο τον κόσμο. kivotoshotels.com/mykonos

Guerlain Spa, One&Only Aesthesis – Αθήνα

Το πρώτο spa του iconic γαλλικού οίκου Guerlain στο νέο, υπερπολυτελές resort, φέρνει έναν παρισινό αέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μαζί με τις διάσημες signature θεραπείες του. Επιλέξτε από το πλούσιο μενού θεραπειών που προσφέρει – highlight η ιεροτελεστία The Nymph of the Athenian Riviera που δημιούργησε ο οίκος αποκλειστικά για το αθηναϊκό spa του- ή αφήστε τους ειδικούς ομορφιάς Guerlain να δημιουργήσουν ένα treatment sur mesure στις ανάγκες σας. oneandonlyresorts.com/aesthesis

Thermae Sylla Spa & Wellness Hotel – Εύβοια

Απολαύστε τα μοναδικά οφέλη των ιαματικών πηγών, σε μία από τις πιο διάσημες λουτροπόλεις του κόσμου. Βραβευμένο ως ένα από τα 10 καλύτερα thermal spa του πλανήτη, το πεντάστερο, πλήρως ανακαινισμένο, Thermae Sylla Spa & Wellness Hotel στην Αιδηψό θα σας μυήσει στον υπέροχο κόσμο της θεραπευτικής ευεξίας και χαλάρωσης. thermaesylla.gr

AWAY Spa, W Costa Navarino – Μεσσηνία