Ουκρανία: Η πρώτη σε τελική φάση Euro που αποκλείστηκε με 4 βαθμούς (pics)

Η Ουκρανία πλήρωσε την κάκιστη εμφάνιση στο παιχνίδι της πρεμιέρας του Euro 2024 απέναντι στην Ρουμανία, από την οποία ηττήθηκε με 3-0. Μια ήττα που ουσιαστικά της στέρησε την πρόκριση στη φάση των «16» του θεσμού.

Η ομάδα του Σεργκέι Ρεμπρόφ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον πέμπτο όμιλο έχοντας συγκεντρώσει 4 βαθμούς, όσους δηλαδή και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες (Ρουμανία, Βέλγιο, Σλοβακία), όμως είχε τη χειρότερη διαφορά τερμάτων με -2 (2 γκολ υπέρ και τέσσερα κατά).

Ukraine are the first team in European Championship history to fail to progress from the Group Stage with four points. 💔#EURO2024 pic.twitter.com/pKtVwkhu1H

— Squawka (@Squawka) June 26, 2024