Ιατρική και τεχνολογία μαζί κάνουν «θαύματα» – Οι τελευταίες εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Η τεχνολογία διαμορφώνει νέα δεδομένα στην υγεία…

Δείτε τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις που φέρνουν τα πάνω κάτω στο χώρο – δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα!

Οι τελευταίες εξελίξεις στην υγεία

Η εξέταση αίματος που προβλέπει το Πάρκινσον 7 χρόνια πριν

Μια απλή εξέταση αίματος που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την πρόβλεψη της νόσου Πάρκινσον έως και επτά χρόνια πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, σύμφωνα με νέα έρευνα δημοσιεύθηκε στο Nature Communications.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η νόσος του Πάρκινσον είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη νευροεκφυλιστική διαταραχή στον κόσμο και επηρεάζει σχεδόν δέκα εκατομμύρια ανθρώπους.

Σήμερα η θεραπεία γίνεται αφού έχουν ήδη εμφανιστεί συμπτώματα, όπως βραδύτητα στην κίνηση και προβλήματα μνήμης.

Όμως, ερευνητές του University College London και του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου του Γκέτινγκεν πιστεύουν ότι η έγκαιρη πρόβλεψη και διάγνωση θα ήταν πολύτιμη για την εξεύρεση θεραπειών που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν τη νόσο προστατεύοντας τα εγκεφαλικά κύτταρα.

«Έξυπνοι» επίδεσμοι που θεραπεύουν χρόνια τραύματα

Μια ομάδα ερευνητών από την Ιατρική Σχολή Keck του USC και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech) αναπτύσσει μια σειρά τεχνολογιών αιχμής για να φέρει «επανάσταση» στη φροντίδα των τραυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των «έξυπνων» επιδέσμων που θα αντιλαμβάνονται αυτόματα και θα ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο εσωτερικό ενός τραύματος.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Materials, αυτοί οι υψηλής τεχνολογίας επίδεσμοι θα παρέχουν συνεχή δεδομένα σχετικά με την επούλωση και τις πιθανές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων ή της ανώμαλης φλεγμονής, και θα μπορούσαν να χορηγούν φάρμακα ή άλλες θεραπείες σε πραγματικό χρόνο.

Μικρο-ρομπότ από φύκια «παραδίδουν» φάρμακα απευθείας σε καρκινικούς όγκους

Νανομηχανικοί από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο ανέπτυξαν μικροσκοπικά ρομπότ που «κολυμπούν» μέσα στους πνεύμονες και χορηγούν αντικαρκινικά φάρμακα απευθείας στους μεταστατικούς όγκους.

Ο Ζενγκξινγκ Λι, επιεκεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, υπογραμμίζει ότι το μικρο-ρομπότ έχει κατασκευαστεί από κύτταρα φυκιών τα οποία έχουν εμπλουτιστεί με ένα αντικαρκινικό φάρμακο. Τα φύκια παρέχουν κίνηση επιτρέποντας στα μικρο-ρομπότ να κολυμπά και να παραδίδει το φάρμακο στην μολυσμένη περιοχή ομοιόμορφα.

Φορητός υπέρηχος στοχεύει προβληματικές περιοχές στον εγκέφαλο

Οι ασθένειες του ανθρώπινου εγκεφάλου επηρεάζουν περισσότερες από μία περιοχές του, απαιτώντας τεχνολογία που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με ακρίβεια και ευελιξία όλες τις πληγείσες περιοχές ταυτόχρονα.

Γι’ αυτό ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, ανέπτυξαν μια μη επεμβατική τεχνολογία που συνδυάζει μια ολογραφική ακουστική συσκευή με τη γενετική μηχανική.

Η συσκευή τους επιτρέπει να στοχεύουν με ακρίβεια συγκεκριμένους νευρώνες μέσα στον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί μια μη επεμβατική φορητή συσκευή υπερήχων για την τροποποίηση γενετικά επιλεγμένων νευρώνων σε εγκεφάλους ποντικιών.

Φορητός σαρωτής ανιχνεύει τα επίπεδα των λευκών αιμοσφαιρίων

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) ανέπτυξαν τον PointCheck, έναν φορητό σαρωτή που επιτρέπει στους ασθενείς να παρακολουθούν τα επίπεδα των λευκών αιμοσφαιρίων τους και να εντοπίζουν έγκαιρα σημάδια μόλυνσης.

Μία από τις σημαντικότερες παρενέργειες της χημειοθεραπείας είναι η απότομη μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων, η οποία καθιστά τους ασθενείς ευάλωτους σε επικίνδυνες λοιμώξεις.

Αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των περιστατικών καρκίνου και την ανάγκη για την εξεύρεση νέων θεραπειών, ώθησε μια ομάδα ερευνητών από το ΜΙΤ να αναπτύξει μια φορητή συσκευή που παρακολουθεί τα επίπεδα των λευκών αιμοσφαιρίων.

Πηγή: Vita