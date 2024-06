Ο Ντάνσο ζήτησε συγγνώμη από τον Εμπαπέ (pic)

Θετικό ήταν το ξεκίνημα για τη Γαλλία στους ομίλους του Euro, με τους «τρικολόρ» να επικρατούν με 1-0 της Αυστρίας στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση και να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Χτύπησε στη μύτη ο Κιλιάν Εμπαπέ, μετά από χτύπημα στον ώμο του Κέβιν Ντάνσο, ο οποίος δεν είχε πρόθεση να τον χτυπήσει, αλλά του έσπασε την μύτη και ο Γάλλος σούπερ σταρ έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο Αυστριακός στόπερ έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση, αλλά θα χρειαστεί να φορέσει προστατευτική μάσκα για το υπόλοιπο τουρνουά.

«Λυπάμαι πολύ για τον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ στη διάρκεια μιας μονομαχίας μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση και ελπίζω γρήγορα να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους», ανέφερε ο Αυστριακός διεθνής αμυντικός.

🇦🇹 Es war ein großer Kampf, leider mit unglücklichem Ausgang für uns. Trotzdem bin ich sehr stolz auf unsere Mannschaft, unsere Fans und auf mein EM Debüt. Danke euch allen für euren unglaublichen Support in diesem Stadion in Düsseldorf, was immer noch ein besonderer Ort für mich… pic.twitter.com/Tgau52lq1n

— Kevin Danso (@KevinDanso98) June 17, 2024