Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε έξι Euro (pics+vid)

Ήταν 12 Ιουνίου του 2004 όταν η διοργανώτρια Πορτογαλία υποδεχόταν την Εθνική Ελλάδος στο «Ντραγκάο» για την πρεμιέρα του Euro. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Φελίπε Σκολάρι έριξε στο παιχνίδι τον Κριστιάνο Ρονάλντο αντί του Ρουί Κόστα, αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα της ομάδας του εκείνο το ηλιόλουστο απόγευμα.

Η Ελλάδα έριξε την πρώτη… βόμβα στη διοργάνωση που κατέληξε με το έπος της ομάδας του Ότο Ρεχάγκελ, όμως η ιστορία του CR7 στη διοργάνωση είχε μόλις αρχίσει να γράφεται. Εκείνο το παιχνίδι στο «Ντραγκάο» ήταν και η πρώτη εμφάνιση του Ρονάλντο στα τελικά του Euro, με τον άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τότε, να σκοράρει μάλιστα στις καθυστερήσεις.

Just a reminder that Cristiano Ronaldo is playing in his SIXTH European Championship 🔥

Σήμερα, 20 χρόνια μετά, ο Κριστιάνο ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι με την Τσεχία και πέτυχε κάτι μοναδικό.

Κανείς άλλος δεν τα έχει καταφέρει και μπορεί και να μην τα καταφέρει ποτέ. Στα 39 του χρόνια ο Ρονάλντο παραμένει σε κορυφαίο επίπεδο και διψασμένος για νέες επιτυχίες.

Κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ο Πέπε, που επίσης ξεκίνησε βασικός, σε ηλικία 41 ετών και 113 ημερών, έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που παίζει σε Euro, αφήνοντας δεύτερο τον Γκάμπορ Κίραλι που ήταν 40 ετών και 86 ημερών την τελευταία φορά που αγωνίστηκε με την Ουγγαρία. Τρίτος είναι ο Ρονάλντο με ηλικία 39 ετών και 134 ημερών.

Pepe and Ronaldo enter the top 5⃣ five oldest players at the EUROs ever if they play against Czechia today🔝🇵🇹 pic.twitter.com/2TgvwgFZIu

— 433 (@433) June 18, 2024