Στο EuroCup o Άρης: Ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν την σεζόν 2024/2025

Στο EuroCup για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν θα αγωνιστεί ο Άρης, καθώς οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στη λίστα με τις ομάδες που ανακοίνωσε η EuroLeague Basketball τη Δευτέρα (17/6).

Οι κιτρινόμαυροι, όπως πέρυσι, έτσι και φέτος θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Την σεζόν 2023/2024, ο Άρης είχε πολύ καλή παρουσία στην EuroCup, όπου αποκλείστηκε στα νοκ-άουτ από την ουκρανική, Προμετέι.

Αναλυτικά οι ομάδες που προσκλήθηκαν είναι οι εξής: Λιετκαμπέλις, Άρης, Μπαχτσεσεχίρ, Μπεσίκτας, Μπουντούτσνοστ, Τσεντεβίτα, Τρέντο, Γκραν Κανάρια, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπουργκ, Μπανταλόνα, Ουλμ, Τρεφλ Σόποτ, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ, Βενέτσια, Βαλένθια, Αμβούργο, Γουλβς.

Η σεζόν θα ξεκινήσει στις 24 Σεπτεμβρίου.

