Σπαλέτι: «Ευχαριστημένος από την αντίδραση, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα για βελτίωση»

Η Ιταλία ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία της στο Euro 2024, επικρατώντας της Αλβανίας 2-1 με ανατροπή, παρά το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 23ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης.

Στις δηλώσεις του ο προπονητής της «σκουάντρα ατζούρα», Λουτσιάνο Σπαλέτι, στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του, όμως, ανέφερε πως θέλει να δει βελτίωση και περισσότερο ρεαλισμό στη συνέχεια.

«Το να δεχθείς ένα τέτοιο γκολ, είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, δείξαμε χαλαρότητα. Αυτό που εκτίμησα ήταν ότι αντέδρασαν καλά και δεν πτοήθηκαν. Είχαν αμέσως θετική στάση, έδειξαν χαρακτήρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους παίκτες μου, αλλά υπάρχουν και πολλά πράγματα για βελτίωση. Θα έπρεπε να είμαστε πιο… κακοί. Μερικές φορές προτιμούσαμε το όμορφο παιχνίδι παρά τον ρεαλισμό», ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο έμπειρος τεχνικός.

Έναν πολύ όμορφο τρόπο βρήκαν μερικοί οπαδοί της Αλβανίας για να τρολάρουν τους αντίστοιχους της Ιταλίας. Συγκρεκριμένα, σε βίντεο που κυκλοφόρησε κι έγινε viral, Αλβανοί σπάνε μακαρόνια μπροστά σε Ιταλούς και στη συνέχεια τα πετούν στον αέρα.

Οι Ιταλοί είναι ως γνωστόν μακαρονάδες και οι αντίπαλοί τους ήθελαν να τους… χτυσήσουν εκεί που πονάνε, με τους φίλους των «ατζούρι» να δέχονται το πικάρισμα και έναν εξ αυτών να φαίνεται μάλιστα να παρακαλά τον Αλβανό να μην σπάσει τα μακαρόνια.

Tw: Italianophobia

Albanian fans snapped spaghetti in front of Italian fans ahead of the Italy-Albania Euro 2024 match. pic.twitter.com/7c3c5rByOI

— kos_data (@kos_data) June 15, 2024