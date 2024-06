Οι ενδεκάδες στο Σερβία – Αγγλία (pics)

Σερβία και Αγγλία, κοντράρονται σε λίγη ώρα (22:00) στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική του Γ’ ομίλου του Euro 2024.

Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ να ξεκινά βασικός στη μεγάλη αναμέτρηση. Με όλα τα «αστέρια» του στην ενδεκάδα το Σάουθγκεϊτ.

Η ενδεκάδα της Σερβίας: Ραΐκοβιτς, Βελίκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Πάβλοβιτς, Ζίβκοβιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Γκουντέλι, Λούκιτς, Κόστιτς, Βλάχοβιτς, Μίτροβιτς

Η ενδεκάδα της Αγγλίας: Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Γκουέ, Τρίπιερ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ράις, Σακά, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Φόντεν

Your #ThreeLions to take on Serbia! 🙌 pic.twitter.com/dWKkaYO2EJ

— England (@England) June 16, 2024