«Αποχωρεί από την Τενερίφη ο Γκάι»

Παρελθόν από την ομάδα της Τενερίφης αποτελεί ο Κάιλ Γκάι.

O πρώην άσος του Παναθηναϊκού δε θα συνεχίσει στην ισπανική ομάδα με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στην Liga Endesa, όσο και στο BCL, αγωνιζόμενος από τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο γνωστός μάνατζερ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, με ανακοίνωσή του στο «Χ» γνωστοποίησε την απόφαση του πελάτη του να βγει από το συμβόλαιό του με την Τενερίφη και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σέρβος ατζέντης λεπτομέρειες για την επόμενη ομάδα του θα γίνουν γνωστές το προσεχές διάστημα.

Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα, τα ισπανικά μέσα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, για τον 27χρονο σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ισπανία με τις φανέλες των Μπανταλόνα και Τενερίφης.

News from Acb market:

Melvin Ejim extended his contract with Unicaja Malaga for one more season!

Kyle Guy opted out of his contract with CB Canarias! New destination will be known soon!#BeoBasket

