Eπίσημο: Στη Μονακό μέχρι το 2027 ο Μάικ Τζέιμς (vid)

Η Μονακό και ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, με τους Μονεγάσκους να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2027.

Ο 34χρονος γκαρντ υπέγραψε χρυσό συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια, όπου και θα λάβει εξωπραγματικές απολαβές μέχρι το 2027, ύψους συνολικά 8,5 εκατ. δολαρίων, δηλαδή περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Λίγο νωρίτερα, η L’Equipe είχε αποκαλύψει ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία, με την Μονακό να επιβεβαιώνει το εν λόγω ρεπορτάζ, ανακοινώνοντας την επίσημη μορφή του deal.

Την φετινή σεζόν ο Τζέιμς είχε 13.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ μέσο όρο με 36.6% στα τρίποντα σε 23 λεπτά συμμετοχής στο γαλλικό πρωτάθλημα και 17.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ μέσο όρο σε 32 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague, κερδίζοντας μάλιστα το βραβείο του MVP στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

THE KING OF EUROLEAGUE STAYS 👑

We are delighted to announce that Mike James signed a contract extension with the Roca Team! 🔥🇲🇨 pic.twitter.com/BbBYGQogb3

— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) June 14, 2024