Επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Αρβανίτης

Επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ο Κώστας Αρβανίτης, έπειτα από πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη.

Η εν λόγω απόφαση -που χαιρετήθηκε ομόφωνα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση- γνωστοποιήθηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τους τέσσερις εκλεγμένους ευρωβουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (Κώστα Αρβανίτη, Νικόλα Φαραντούρη, Έλενα Κουντουρά και Νίκο Παππά) το πρωί της Παρασκευής 14 Ιουνίου.

Στη συνάντηση, τέθηκαν επί τάπητος οι στόχοι του κόμματος εντός της ευρωομάδας της Αριστεράς (THE LEFT in the European Parliament) και συζητήθηκαν η κατανομή αρμοδιοτήτων για τις Επιτροπές και οι προτεραιότητες της ευρωομάδας.​

Παράλληλα, όπως τονίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ, η ευρωομάδα, «συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα και τη γνώση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

