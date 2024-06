Τέσσερις καθηγητές αμερικάνικου πανεπιστημίου νοσηλεύονται μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκαν από άγνωστο δράστη σε δημόσιο πάρκο στην Κίνα.

Οι καθηγητές του Iowa Cornell College τραυματίστηκαν σε ένα «σοβαρό περιστατικό» κατά τη διάρκεια μιας ημερήσιας επίσκεψης στο πάρκο στη βόρεια επαρχία Τζιλίν, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του κολεγίου.

Ο εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού ιδρύματος Άνταμ Ζάμπνερ δήλωσε ότι ο αδελφός του, Ντέιβιντ, ήταν ένας από τους τέσσερις εκπαιδευτές που τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο περιέγραψε ως μαχαίρωμα. Ο αδερφός του συγκεκριμένα, μαχαιρώθηκε στο χέρι και νοσηλεύεται.

«Δεν έχει πάρει ακόμη εξιτήριο, αλλά είναι καλά», δήλωσε ο ίδιος στο CBS News.

Εκπρόσωπος του αμερικάνικου υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι γνωρίζουν τις αναφορές για περιστατικό, αλλά δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Το Iowa Cornell College δήλωσε ότι οι τέσσερις καθηγητές δίδασκαν «στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με ένα πανεπιστήμιο στην Κίνα». Η ομάδα συνοδευόταν από ένα μέλος του Πανεπιστημίου Beihua κατά την επίσκεψή τους στο πάρκο τη Δευτέρα.

Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ακόμη απαντήσει για το συμβάν, ωστόσο οι εικόνες από τα επακόλουθα κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

@WhiteHouse @POTUS @HouseGOP @HouseDemocrats @CNN @BBCWorld @Sankei_news In Jilin Park in China, four American citizens were indiscriminately attacked, stabbed, and injured. It was confirmed that all four of them are school lecturers at Cornell College in Mount Vernon, Iowa, USA. pic.twitter.com/lAoHJFqGnB

— 𝕺𝖑𝖎𝖛𝖊𝖗 𝕽. (@Rafcloverian) June 11, 2024