Οι κολοσσοί της βιομηχανίας κατασκευής ημιαγωγών βρέθηκαν στην Ταϊβάν για να διεκδικήσουν μια θέση στην «επανάσταση των υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης» που υπόσχεται τη μεγαλύτερη πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι αλληλεπιδρούν με τις προσωπικές τους συσκευές.

Η ετήσια έκθεση τεχνολογίας Computex αποτέλεσε τον τόπο διεξαγωγής μιας άνευ προηγουμένου συγκέντρωσης των επικεφαλής των Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm και Arm, οι οποίοι έδωσαν ομιλίες με φανταχτερά βίντεο δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη για να αποδείξουν ότι η τεχνολογία τους πίσω από τους επεξεργαστές για υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη – πολλά από τα οποία κατασκευάζονται στην Ταϊβάν – ήταν η πιο ισχυρή και αποτελεσματική.

Η Computex ήταν «η πιο ηχηρή ευκαιρία για κάθε έναν από τους κατασκευαστές τσιπ να αφηγηθεί τη δική του ιστορία για τους υπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στους Financial Times ο Ίαν Κάτρες, αναλυτής για θέματα ημιαγωγών στη συμβουλευτική εταιρεία More Than Moore, εν όψει της αύξησης της ζήτησης για υπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπουν οι ειδικοί του κλάδου τους επόμενους μήνες.

Αυτοί οι φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές ενσωματώνουν εξειδικευμένο επεξεργαστή για την εκτέλεση εφαρμογών AI, όπως ψηφιακοί βοηθοί και λογισμικό που μπορεί να παράγει τα πάντα, από κώδικα έως βίντεο, στην ίδια τη συσκευή, αντί να βασίζεται σε υπηρεσίες cloud.

«Όταν σκέφτομαι την αγορά των υπολογιστών, αυτή είναι η πιο συναρπαστική στιγμή εδώ και 25 χρόνια από την άφιξη του Wi-Fi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Intel, Πατ Γκέλσινγκερ, σε μια ομιλία που περιείχε επίσης ένα chatbot που έλεγε ότι τα προϊόντα της είναι πιο ανταγωνιστικά σε τιμές από τους ανταγωνιστές της. Ο επικεφαλής της Qualcomm, Κριστιάνο Αμόν, προχώρησε ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι η βιομηχανία των PC αναγεννιέται, με το AI PC να αποτελεί την πιο σημαντική εξέλιξη μετά το λειτουργικό σύστημα Windows 95 της Microsoft.

Τα πρώτα AI PC

Η Microsoft έδωσε το έναυσμα για την κούρσα των AI PC όταν παρουσίασε μια σειρά προσωπικών υπολογιστών με δυνατότητα AI τον Μάιο. Οι συσκευές που θα διατεθούν προς πώληση αυτόν τον μήνα θα είναι εξοπλισμένες με το Copilot, τη ναυαρχίδα της Microsoft για την τεχνητή νοημοσύνη, και θα περιλαμβάνουν ένα νέο εργαλείο «ανάκλησης» που μπορεί να ανακτήσει γρήγορα ό,τι έχουν δει οι χρήστες στα μηχανήματά τους, αποθηκεύοντας περιοδικά στιγμιότυπα των οθονών τους.

Ενδιαφέρον σημείο ότι η Microsoft επέλεξε την Qualcomm για να γίνει ο πρώτος προμηθευτής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, παρά το γεγονός ότι οι επεξεργαστές της που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της Arm έχουν ένα μικρό κλάσμα των πωλήσεων PC σε μια αγορά Windows που παραδοσιακά κυριαρχείται από την Intel και την AMD και την ανταγωνιστική αρχιτεκτονική x86.

Οι αναλυτές λένε ότι η Microsoft στοχεύει να ενθαρρύνει περισσότερο τον ανταγωνισμό. Ο Κάτρες δήλωσε ότι η Qualcomm ήταν «πιο πρόθυμη να είναι ευέλικτη» στις τεχνικές απαιτήσεις της Microsoft, προκειμένου να αποκτήσει έρεισμα στους υπολογιστές και να διαφοροποιηθεί από τον παραδοσιακό της τομέα των smartphones.

Ο Αμόν της Qualcomm χαιρέτισε τη συνεργασία ως μια στιγμή που καθορίζει την «ιστορία» και παντρεύει το τσιπ της με το λογισμικό της Microsoft για να φέρει «μια νέα εποχή για τους υπολογιστές». Είπε επίσης ότι η εταιρεία «δεν είχε λάβει ποτέ καμία αναγνώριση ως εταιρεία πληροφορικής».

Η απάντηση των Intel και AMD

Όμως η Intel και η AMD δεν έχουν μείνει πολύ πίσω στην ανάπτυξη των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστές. Η AMD παρουσίασε στην Computex δύο νέους επεξεργαστές για υπολογιστές AI, οι οποίοι θα αρχίσουν να αποστέλλονται σε σημαντικές ποσότητες στα τέλη του επόμενου μήνα. Η Intel δήλωσε ότι αναμένει ότι ο επεξεργαστής Lunar Lake, ένα chip-ναυαρχίδα που απευθύνεται σε υπολογιστές AI, θα αρχίσει να παραδίδεται στους κατασκευαστές από το τρίτο τρίμηνο, εγκαίρως για την περίοδο αγορών που ακολουθεί. Ο επεξεργαστής αυτός, πρόσθεσε η εταιρεία, θα βρίσκεται σε 80 AI PCs από 20 κατασκευαστές.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις στενές σχέσεις τους [της Intel και της AMD] εδώ και δεκαετίες με τους κατασκευαστές PC, υποψιάζομαι ότι θα προσαρμοστούν καλύτερα στην αγορά των AI PC», δήλωσε στους Financial Times ο Ρακές Κουμάρ, καθηγητής ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις Urbana-Champaign.

Η βιασύνη για την παρουσίαση προϊόντων στην Ταϊπέι για την «επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης» φάνηκε να έχει σχεδιαστεί για να «κλέψει» μέρος της δημοσιότητας από το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών της Apple (WWDC), το οποίο αρχίζει τη Δευτέρα και αναμένεται να παρουσιάσει μια σειρά από χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης για προϊόντα που τροφοδοτούνται από τα εσωτερικά τσιπ που σχεδιάζει η Apple.

Αγορά σε ανάκαμψη

Η φρενήρης δραστηριότητα έρχεται την ώρα που η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών ανακάμπτει, με αύξηση 3,2% σε ετήσια βάση στις αποστολές το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τον ερευνητικό όμιλο Canalys. Υπήρξαν δύο χρόνια αδύναμων πωλήσεων που ακολούθησε την έκρηξη στις πωλήσεις που προκάλεσε η στροφή προς την εργασία από το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley ανέφεραν ότι οι υπολογιστές AI θα συμβάλουν καθοριστικά στο επόμενο σκέλος της ανάπτυξης της αγοράς PC, καθώς η διείσδυση αυξάνεται από 2% το 2024 σε 65% το 2028 και καθώς οι εταιρείες επιλέγουν υπολογιστές που εκτελούν εφαρμογές AI στη συσκευή ως φθηνότερη, ασφαλέστερη και πιο ευέλικτη επιλογή από ό,τι στο cloud.

Ο Κουμάρ δήλωσε ότι η αγορά PC θα πρέπει επίσης να «προσέχει την Nvidia», παρόλο που η κύρια εστίασή της είναι τώρα η εδραίωση του προβάδισματός της στους επεξεργαστές AI για κέντρα δεδομένων. Η Nvidia ξεκίνησε ως κατασκευάστρια τσιπ για κάρτες γραφικών (εξάρτημα παραδοσιακών υπολογιστών δηλαδή), αλλά η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης οδήγησε στο να προέρχεται το 87% των πωλήσεων ύψους 26 δισ. δολαρίων από προϊόντα για κέντρα δεδομένων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ο Κουμάρ είπε επίσης ότι η Nvidia θα μπορούσε να «αξιοποιήσει το πλεονέκτημά της στις GPU [μονάδα επεξεργασίας γραφικών]» για να είναι «ανταγωνιστική στην αγορά υπολογιστών AI». Η Microsoft έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποιήσει τις GPU της σε μελλοντικούς υπολογιστές AI.

Οι μικρότεροι κατασκευαστές υλικού μπαίνουν επίσης στη νέα αγορά, με δεκάδες κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης από την Ταϊβάν και την Κίνα να χρησιμοποιούν την Computex για να παρουσιάσουν αξεσουάρ που έχουν τροποποιηθεί για την ενσωμάτωση λογισμικού AI, συμπεριλαμβανομένων πληκτρολογίων και ακουστικών με ειδικά κουμπιά Copilot για την εμφάνιση της εφαρμογής.

Παρά την ώθηση της αναβάθμισης της AI, οι αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η ζήτηση των καταναλωτών θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δικαιολογήσει τις υψηλότερες τιμές για το νέο υλικό. «Αυτό που ωθεί τους ανθρώπους να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους είναι η αυξημένη παραγωγικότητα», δήλωσε ο Κάτρες. «Σας επιτρέπουν αυτές οι συσκευές να εργάζεστε ταχύτερα; Βρισκόμαστε στο σημείο όπου το υλικό είναι εκεί. Αλλά δεν έχουμε ακόμη δει αν υπάρχει λογισμικό που μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα».

