Live: Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα - Στο στόχαστρο του Ιράκ αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία

Το πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις πυροβολικού και αεροπορίας σε όλη την κεντρική και νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγικών καταυλισμών Maghazi, Bureij, Nuseirat και της Khan Younis.

Ο Άντονι Μπλίνκεν δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια τις αναφορές ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε βάρος μιας ισραηλινής στρατιωτικής μονάδας, ακόμη και μετά από τηλεφωνήματα με δύο ισραηλινούς ηγέτες που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), δήλωσε ότι η ισραηλινή βία των εποίκων επιβάλλει μια «κατάσταση συνεχούς φόβου» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η ιρακινή Kataib Hezbollah εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ιρακινές ένοπλες ομάδες αποφάσισαν να συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων μετά την επίθεση με ρουκέτες εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη Συρία.

Καθώς ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς συνεχίζεται για έβδομο μήνα, οι εχθροπραξίες χθες Κυριακή φάνηκαν να επικεντρώνονται στα σύνορα με τον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη, ωστόσο ισραηλινοί αξιωματούχοι διεμήνυσαν πως εγκρίθηκαν περαιτέρω επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε «κι άλλα οδυνηρά χτυπήματα» στη Χαμάς.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί «ενέκρινε περαιτέρω μέτρα», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί χθες.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι περισσότερες από πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ προς αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ρεϊμάν της Συρίας, αλλά δήλωσε ότι δεν τραυματίστηκε κανένας από το προσωπικό.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, έκανε λόγο για «αποτυχημένη επίθεση με ρουκέτες».

Το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν ήταν άμεσα σαφές αν οι ρουκέτες απέτυχαν να πλήξουν τη βάση ή καταστράφηκαν πριν φθάσουν. Δεν ήταν επίσης σαφές αν η βάση ήταν ο ίδιος ο στόχος.

Μετά την επίθεση, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ένα αεροσκάφος του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία πραγματοποίησε πλήγμα κατά του εκτοξευτή.

Ισραηλινό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα καταρρίφθηκε στον Λίβανο το βράδυ χθες Κυριακή, επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Το drone χτυπήθηκε από πύραυλο επιφανείας-αέρος ενώ επιχειρούσε στον λιβανικό εναέριο χώρο, εξήγησαν μέσω Telegram. Αναγκάστηκε να προσεδαφιστεί στη λιβανική επικράτεια, πρόσθεσαν. Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν κατόπιν το σημείο από όπου εκτοξεύτηκε ο πύραυλος, κατά την ίδια πηγή.

Η οργάνωση Kataib Hezbollah («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού») ανακοίνωσε πως η ίδια και άλλες ιρακινές ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν αποφάσισαν να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον των στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράκ, αφού δεν είδε παρά ελάχιστη πρόοδο στις συνομιλίες για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά την επίσκεψη του ιρακινού πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.

«Αυτό που έγινε πριν από λίγο είναι μόνο η αρχή», τόνισε η ιρακινή οργάνωση, προφανώς αναφερόμενη σε επίθεση με ρουκέτες χθες από τομέα του βόρειου Ιράκ εναντίον βάσης στην οποία σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία.

Η σιιτική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone που εκτελούσε πολεμική αποστολή στο νότιο Λίβανο.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή αλ Αισίγιεχ στο νότιο Λίβανο, «έκανε τις επιθέσεις του κατά του ακλόνητου λαού μας», υπογράμμισε η ανακοίνωση της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν εχθές Κυριακή (21/4) από την ιρακινή πόλη Ζούμαρ προς μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσαν στο Reuters δύο ιρακινές πηγές ασφαλείας.

Αυτή η επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων είναι η πρώτη από τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ σταμάτησαν τις επιθέσεις τους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ισραηλινή οβίδα έπληξε τον πάνω όροφο του νοσοκομείου al-Awda στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat. Οι ανταποκριτές του Al Jazeera επί τόπου αναφέρουν επίσης ότι ισραηλινές κανονιοφόροι βομβαρδίζουν την ακτογραμμή της κεντρικής και νότιας Γάζας.

Δεν είναι άμεσα σαφές αν υπήρξαν θύματα από τις επιθέσεις.

Φοιτητές σε τρία πανεπιστήμια υψηλού κύρους στην πόλη της Βοστώνης των ΗΠΑ και κοντά σε αυτήν έχουν στήσει κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας, απαιτώντας από τα ιδρύματά τους να διακόψουν τους δεσμούς τους με το Ισραήλ, σύμφωνα με τους ακτιβιστές.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την έναρξη από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης μιας κατασκήνωσης αλληλεγγύης στη Γάζα στην πανεπιστημιούπολη τους. Αυτή η διαμαρτυρία διανύει τώρα την πέμπτη ημέρα της. Περίπου 100 φοιτητές συνελήφθησαν εκεί την Παρασκευή.

Today at 7 pm, students from three Boston-area schools—MIT, Emerson, and Tufts—launched encampments to demand that their instituons cut ties from genocide

WE ARE MOBILIZED, UNIFIED, AND DETERMINED. WE WILL SEIZE CONTROL OF OUR CAMPUSES UNTIL PALESTINE IS FREE! pic.twitter.com/u18np9vLyl

— National Students for Justice in Palestine (@NationalSJP) April 22, 2024