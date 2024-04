Η διπλωματία του Ισραήλ καταφέρθηκε με σφοδρότητα χθες Δευτέρα εναντίον της τελικής έκθεσης για το Γραφείο Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), που θεωρείται η ραχοκοκκαλιά του συστήματος χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohammed Salem, επάνω, βοήθεια της UNRWA έτοιμη να διανεμηθεί σε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας).

Ειδικοί επιφορτισμένοι να εξετάσουν την «ουδετερότητα» της υπηρεσίας του ΟΗΕ, μετά τις ισραηλινές κατηγορίες πως 12 υπάλληλοι της υπηρεσίας «ενεπλάκησαν» στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, συνέστησαν χθες να γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες σε «οκτώ κρίσιμους τομείς» στο κείμενο που υποβλήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην επίθεση του Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους κάπου 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ταυτόχρονα, το κείμενο των ειδικών, επικεφαλής των οποίων είχε τεθεί η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά, τονίζει πως οι αρχές του Ισραήλ δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσιάσει αποδείξεις πως τα μέλη της υπηρεσίας που κατηγόρησαν είναι πράγματι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η έκθεση «αψηφά τη βαρύτητα του προβλήματος», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ισραήλ Ορέν Μαρμοστάιν μέσω X.

«Το πρόβλημα με την UNRWA στη Γάζα δεν είναι μερικά σάπια μήλα. Είναι πως πρόκειται για σάπιο και δηλητηριώδες δέντρο οι ρίζες του οποίου είναι η Χαμάς», κατά τον εκπρόσωπο.

«Η Χαμάς έχει διεισδύσει τόσο βαθιά στην UNRWA που πλέον δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί πού τελειώνει η UNRWA και πού αρχίζει η Χαμάς», συνέχισε ο κ. Μαρμοστάιν.

Η έκθεση δεν είναι ούτε «αυθεντική» ούτε «διεξοδική», είναι «προσπάθεια αποφυγής του προβλήματος και μη αντιμετώπισής του μετωπικά», επέμεινε ο εκπρόσωπος.

Η UNRWA είναι «μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης», συνέχισε. «Υπάρχουν άλλες λύσεις. Η UNRWA δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης στη Γάζα, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον», κατέληξε.

