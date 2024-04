Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε όλους τους δωρητές να επανεκκινήσουν τη χρηματοδότηση στην UNRWA μετά την ανεξάρτηση έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και βρήκε ότι το Ισραήλ δεν παρείχε «καμία απόδειξη» των ισχυρισμών του για αδικήματα του οργανισμού, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών στη Γάζα.

Η UNRWA δήλωσε ότι «χαιρετίζει τα ευρήματα» της έκθεσης, η οποία επιβεβαίωσε ότι διαθέτει μηχανισμούς που διασφαλίζουν τη «συμμόρφωση με την αρχή της ουδετερότητας». Την έκθεση «κατακευραύνωσε» το Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δηλώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «διαδικασίες» για την εξέταση καταγγελιών για παραβιάσεις δικαιωμάτων από τον ισραηλινό στρατό, αλλά δεν επιβεβαιώνει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε βάρος μονάδας του ισραηλινού στρατού.

Η Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι έχει ανασύρει μέχρι στιγμής 283 πτώματα από ομαδικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in

09:25 Εικόνα από το σημείο της επίθεσης στον νότιο Λίβανο

Όπως προαναφέραμε, η κρατική τηλεόραση Al-Hadath της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από αεροπορικό χτύπημα στο όχημά του στον νότιο Λίβανο.

09:12 Το Ιράν αποκαλεί «λυπηρές» τις κυρώσεις της ΕΕ

«Είναι λυπηρό να βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίζει γρήγορα να εφαρμόσει περισσότερους παράνομους περιορισμούς κατά του Ιράν μόνο και μόνο επειδή το Ιράν άσκησε το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα απέναντι στην απερίσκεπτη επιθετικότητα του Ισραήλ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν στο Χ.

«Είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι ενώ το ισραηλινό καθεστώς συνεχίζει τη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων μέσω διαφόρων εγκλημάτων πολέμου, πυραυλικών επιθέσεων και λιμού, η αντίδραση της ΕΕ σε τέτοια εγκλήματα δεν είναι σχεδόν τίποτα περισσότερο από κούφια λόγια», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

It is regrettable to see the EU deciding quickly to apply more unlawful restrictions against Iran just because Iran exercised its right to self-defence in the face of Israel’s reckless aggression. The EU should not follow Washington’s advice to satisfy the criminal Israeli… — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 23, 2024

Ο υπουργός εγγυήθηκε για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ, επεκτείνοντάς τις χθες, ώστε να περιοριστούν περαιτέρω οι εξαγωγές όπλων του Ιράν, οποιουδήποτε μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή πυραύλου, προς τους πληρεξουσίους του Ιράν και τη Ρωσία.

09:02 Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή του ισραηλινού βομβαρδισμού στην Μπέιτ Λαχία της βόρειας Γάζας

Το Al Jazeera Arabic έχει στην κατοχή του και επαληθεύσει βίντεο που δείχνει τη στιγμή της ισραηλινής επίθεσης σε κτίριο κατοικιών στην Μπέιτ Λαχία.

Ο ήχος της έκρηξης ακολουθείται από φωνές καθώς άμαχοι επιχειρούν να καλυφθούν και καπνός υψώνεται πάνω από το σημείο του χτυπήματος στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Το βίντεο καταγράφει επίσης την τεράστια καταστροφή του κτιρίου κατοικιών.

الاحتلال يقصف عمارة سكنية في بيت لاهيا بالشمال pic.twitter.com/Vu7JoBOGht — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 23, 2024

08:53 Παλαιστίνιοι ελεύθεροι σκοπευτές, ρουκέτες, όλμοι εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων σε μάχες στην Μπέιτ Χανούν

Οι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στη βόρεια πόλη Μπέιτ Χανούν της Γάζας δέχθηκαν τη Δευτέρα πυρά ελεύθερων σκοπευτών καθώς και επιθέσεις με όλμους και ρουκέτες από παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, αναφέρουν παρατηρητές πολέμου.

Μαχητές της Χαμάς και των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ Άκσα, της αυτοαποκαλούμενης στρατιωτικής πτέρυγας της Φάταχ, ανέφεραν αρκετές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντίον ισραηλινών μονάδων στην Μπέιτ Χανούν και ανατολικά της πόλης, η οποία βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές στρατιωτικές δεξαμενές σκέψης Institute for the Study of War (ISW) και Critical Threats Project (CTP), οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει «πολλαπλές επιδρομές με στόχο παλαιστινιακές πολιτοφυλακές στην Μπέιτ Χανούν τις τελευταίες εβδομάδες».

Ωστόσο, η παλαιστινιακή αντίσταση συνεχίζεται στην Μπέιτ Χανούν.

«Αυτές οι επιθέσεις και οι επιδρομές (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) δείχνουν ότι οι πυρήνες της παλαιστινιακής πολιτοφυλακής παραμένουν στην Μπέιτ Χανούν», ανέφεραν το ISW και το CTP στην τελευταία τους έκθεση για την κατάσταση στη Γάζα, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στην πόλη παραμένει όπως «είχε εκτιμηθεί προηγουμένως».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Hardline Iranian parliamentarian and member of Parliament’s National Security and Foreign Policy Committee Javad Karimi Ghodousi implied that if granted the permission, Iran could test its first nuclear weapon within one week. — Critical Threats (@criticalthreats) April 22, 2024

08:44 Άνδρας σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή κατά αυτοκινήτου στον νότιο Λίβανο

Η κρατική τηλεόραση Al-Hadath της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από αεροπορικό χτύπημα στο όχημά του στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι Al-Mayadeen, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, το όχημα χτυπήθηκε κοντά στο χωριό Ααντλούν του νότιου Λιβάνου.

08:34 Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά των IDF στη Δυτική Όχθη, άλλοι δύο τραυματίστηκαν

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο 44χρονος Σάντι Ίσα Τζαλάιτα σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού στην πόλη Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ένας νεαρός Παλαιστίνιος τραυματίστηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το περιστατικό και ένας άλλος Παλαιστίνιος τραυματίστηκε σοβαρά.

08:25 «Αύρα φόβου» – Πρελούδιο της ισραηλινής εισβολής στη Ράφα οι συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις

Η UNRWA αναφέρει ότι υπάρχει μια «αισθητή αύρα φόβου» μεταξύ των εκτοπισμένων Παλαιστινίων που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Ράφα της νότιας Γάζας εν μέσω ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων και υποσχέσεων Ισραηλινών αξιωματούχων ότι επίκειται εισβολή.

«Οι αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα έχουν εντείνει τις ανησυχίες για κλιμάκωση σε αυτή τη νοτιότερη περιοχή της Γάζας, η οποία ήδη φιλοξενεί πάνω από το μισό πληθυσμό της Γάζας», ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) στην τελευταία αξιολόγηση των συνθηκών στην εμπόλεμη περιοχή.

➡️Airstrikes on Rafah heighten concerns of a military escalation ➡️ 3 of #Gaza‘s hospitals providing maternal care while ~180 women are giving birth every day ➡️ 4 bakeries resume operations in the north – a “drop in the bucket” Read more: https://t.co/9uQ2nxRrO1 pic.twitter.com/KjoNSArD0q — OCHA oPt (Palestine) (@ochaopt) April 22, 2024

Ανώτερος αξιωματούχος της UNRWA τόνισε τη σημασία του να επιτραπεί στους αμάχους η ασφαλής διέλευση για να μετεγκατασταθούν από τη Ράφα πριν αρχίσει η χερσαία εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων.

Υπολογίζεται ότι 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει στη Ράφα – μια περιοχή έκτασης περίπου 64 τετραγωνικών χιλιομέτρων – με την ελπίδα να είναι ασφαλείς από τις ισραηλινές επιθέσεις που έχουν κονιορτοποιήσει τις βόρειες, κεντρικές και νότιες περιοχές της Γάζας τους τελευταίους έξι μήνες.

Ξένες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του πιο πιστού συμμάχου του Ισραήλ, και οι διεθνείς οργανισμοί βοήθειας προειδοποιούν για ανθρωπιστική καταστροφή εάν οι ισραηλινές δυνάμεις προωθήσουν το σχέδιό τους να εξαπολύσουν χερσαία εισβολή στην περιοχή της Ράφα.

08:15 Τις 200 ημέρες συμπλήρωσε η αιματοχυσία στη Γάζα

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και τη Μέση Ανατολή, με την αιματοχυσία στη Λωρίδα να συνεχίζεται για 200 ημέρες.

Διαβάστε για όσα προηγήθηκαν εδώ