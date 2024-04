Γιατί ορισμένοι πεζοί κρατούν τούβλα περνώντας τις διαβάσεις; – Ο λόγος είναι σοβαρός

Η θέα ενός πεζού με ένα τούβλο στο χέρι —έτοιμος μάλλον να σας το πετάξει— θα σας έκανε να επιβραδύνετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας;

Αυτή η κίνηση αποτελεί την ιδέα μιας εκστρατείας για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών στο Βανκούβερ του Καναδά. Σημειώνεται ότι τα τούβλα δεν είναι αληθινά.

Η πρωτοβουλία ήταν το πνευματικό τέκνο μιας ομάδας που ονομάζεται Vision Zero Vancouver, η οποία υποστηρίζει την αναβάθμιση των υποδομών και την επιβολή της νομοθεσίας με στόχο να μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα στο μηδέν.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η ομάδα εγκατέστησε κάδους με «τούβλα» από αφρώδες καουτσούκ σε διαβάσεις στο Granville Island και στο West End. Αναρτήθηκε σήμανση που ενθαρρύνει τους πεζούς να «φαίνονται» πιάνοντας ένα τούβλο, αναζητώντας την κυκλοφορία, χαιρετώντας τα οχήματα και διασχίζοντας τη διάβαση.

«Είναι για να διακωμωδήσουμε την ιδέα ότι είναι υποχρέωση του πεζού… να ικετεύει πραγματικά για την ασφαλή διέλευση από τον δρόμο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό» δηλώνει η Lucy Malone, υπέρμαχος του Vision Zero.

Η εκστρατεία αποτελεί μια γλαφυρή απάντηση σε μια επικίνδυνη διάβαση στην οδό Nelson και Nicola στο West End, όπου ένας κάτοικος εγκατέστησε κουβάδες με κόκκινες σημαίες για να τις κρατούν οι πεζοί καθώς διασχίζουν το δρόμο.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν πάρει και άλλες πόλεις του Καναδά.

«Let me just hold this flag whilst crossing a road because that’s definitely going to keep me safe and seen»

🙄 pic.twitter.com/J4DJ1UQUKi

— Cycle Shaz (@cycleshaz) December 20, 2018