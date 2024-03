Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ένα αεροπλάνο χτυπιέται από έναν κεραυνό εν ώρα πτήσης, λίγο μετά από την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ στον Καναδά το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας στο CityNews, ο άνδρα που κατέγραψε τα πλάνα δήλωσε ότι το γεγονός συνέβη την Κυριακή 3 Μαρτίου, λίγο πριν από τις 7:30 μ.μ. [τοπική ώρα].

Το αεροπλάνο, ένα αεροσκάφος της Air Canada με προορισμό το Χίθροου του Λονδίνου, φαίνεται να απογειώνεται από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ και λίγο αργότερα το διαπερνά μια τεράστια λάμψη που φωτίζει ολόκληρο τον ουρανό. Ο κεραυνός έχει πλήξει το αεροπλάνο.

Κι ενώ η αστραπή έχει χτυπήσει το αεροσκάφος, αυτό φαίνεται να συνεχίζει την πτήση του ανεπηρέαστο. Μετά από το πλήγμα που δέχθηκε, το το Boeing 777 έκανε στροφή 180 μοιρών κι επέστρεψε το διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Lightning struck an Air Canada plane after it departed from Vancouver to London with 550 passengers on board during last weekend.pic.twitter.com/lOVh27yaCb

— Massimo (@Rainmaker1973) March 6, 2024