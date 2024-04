Γιατί ο Έλον Μασκ άνοιξε βεντέτα με ανώτατο δικαστή της Βραζιλίας

Έρευνα κατά του μεγιστάνα της τεχνολογίας Έλον Μασκ, ξεκίνησε δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεχάντρε ντε Μοράες.

Ο Μοράες, ο οποίος ηγείται έρευνας για μια υποτιθέμενη απόπειρα πραξικοπήματος από τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο, είναι ένας από τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που δραστηριοποιούνται περισσότερο στην καταπολέμηση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης στη Βραζιλία.

Η έρευνα αφορά πιθανή παρεμπόδιση της δικαιοσύνης από τον Μασκ , ο οποίος είπε το Σαββατοκύριακο ότι θα αψηφούσε τις εντολές του δικαστηρίου να περιορίσει ή να αναστείλει ορισμένους δημοφιλείς λογαριασμούς στην πλατφόρμα του.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι το Χ μπλοκάρει συστηματικά αναρτήσεις με αιτήματα άλλων κυβερνήσεων, για παράδειγμα στην Ινδία.

Ο Μοράες διέταξε επίσης τη συμπερίληψη του Μασκ σε μια ευρύτερη έρευνα για τις λεγόμενες «ψηφιακές πολιτοφυλακές», όρος που χρησιμοποιείται σε άτομα που κατηγορούνται ότι διαδίδουν παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο για να επιτεθούν σε δημοκρατικούς θεσμούς στη Βραζιλία.

X Corp. has been forced by court decisions to block certain popular accounts in Brazil. We have informed those accounts that we have taken this action.

We do not know the reasons these blocking orders have been issued.

We do not know which posts are alleged to violate the…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) April 6, 2024