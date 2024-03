Οι πανηγυρισμοί του Ναν με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Κέντρικ Ναν με το αδιανόητο buzzer beater του σε… νεκρό χρόνο χάρισε στον Παναθηναϊκό μία σπουδαία νίκη με σκορ 81-79 μέσα στην Μπολόνια επί της Βίρτους για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού το πανηγύρισε με την ψυχή του μετά το τέλος του αγώνα, πηγαίνοντας προς τους φίλους της ομάδας που είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει ένα video μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

BehindTheScenes: Moments after the big win in Bologna

— Panathinaikos BC (@paobcgr) March 30, 2024

— Panathinaikos BC (@paobcgr) March 30, 2024