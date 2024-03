Αυτούς θέλει να πάρει η Λίβερπουλ από την Σπόρτινγκ (pic)

Η Λίβερπουλ προσπάθησε πάρα πολύ να κάνει τον Τσάμπι Αλόνσο δικό της, αλλά ο προπονητής της Μπάγερν Λεβερκούζεν πήρε την απόφασή του.

Ωστόσο δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Τον Αμορίμ και δύο παίκτες της Σπόρτινγκ Λισαβώνας φημολογείται πως θα ήθελε να δει στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ, αν τελικά είναι αυτός ο διάδοχος του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Αμορίμ μοιάζει να αναζητά μία νέα πρόκληση στην καριέρα του και η Λίβερπουλ θα του παρείχε μία τεράστια ευκαιρία. Αν αυτό συμβεί πάντως, φαντάζει σίγουρο πως θα κοιτάξει να φέρει στο «Άνφιλντ», παίκτες με τους οποίους συνεργαζόταν στην Πορτογαλία.

Και οι πιθανότεροι όλων, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, είναι ο Ουσμάν Ντιομαντέ και ο Γκονζάλιο Ινάσιο. Αμφότεροι αγωνίζονται ως κεντρικοί αμυντικοί, φήμες θέλουν τη Λίβερπουλ να ενδιαφέρεται και για τους δύο, παρότι έκαστος λένε πως κοστίζει από 60 μέχρι 80 εκατομμύρια.

