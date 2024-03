Επικό ξέσπασμα Γιασικεβίτσιους στους δημοσιογράφους: «Είναι λυπηρό…» (vid)

Με τον εξωγήινο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να γράφει ιστορία με 50αρα η Φενέρμπαχτσε έστησε πάρτι κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου και με το εμφατικό 103-68 βελτίωσε το ρεκόρ της στο 20-12.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος επειδή δεν του έγινε καμία ερώτηση στην βραδιά που ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε ρεκόρ με 50 πόντους και τα έβαλε με τα τουρκικά Μέσα.

Η μεταφράστρια της Φενέρ τον ρώτησε αν έχει να προσθέσει κάτι μετά τις πρώτες του δηλώσεις και ο τεχνικός της Φενέρ είπε απάντησε εμφανώς ενοχλημένος.

«Ναι. Έπειτα από μία βραδιά που ένας παίκτης σημείωσε 50 πόντους δεν μου έγινε καμία ερώτηση. Αυτό είναι λυπηρό. Πολύ λυπηρό για την τουρκική δημοσιογραφία.

Είμαι έξαλλος ειλικρινά. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σπάει ρεκόρ και δεν έχω καμία ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου; Λυπάμαι πολύ».

Sarunas Jasikevicius did not receive a single question in the press conference despite Nigel Hayes-Davis breaking the EuroLeague scoring record 👀 pic.twitter.com/895HCp4DHG

— BasketNews (@BasketNews_com) March 30, 2024