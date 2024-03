Αιματηρή εξέγερση σε φυλακή της Γουαγιακίλ

Η εξέγερση που ξέσπασε το βράδυ προχθές Τετάρτη σε φυλακή της Γουαγιακίλ (φωτογραφία, επάνω, από το X) – από την οποία απέδρασε τον Ιανουάριο αρχηγός ισχυρής συμμορίας γνωστός με το προσωνύμιο «Φίτο», ο δημόσιος κίνδυνος υπ’ αριθμόν 1 στον Ισημερινό – είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη.

«Η κατάσταση που αναφέρθηκε (…) είναι η ακόλουθη: τέσσερις τραυματίες, ένας νεκρός», δήλωσε ο υφυπουργός Ασφάλειας Λιονέλ Καλδερόν στο δίκτυο Teleamazonas, χωρίς να διευκρινίσει εάν ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Είπε πως βρισκόταν σε εξέλιξη «πλήρης» έλεγχος σε «όλο το κέντρο κράτησης», διαβεβαιώνοντας πως τα πράγματα στη φυλακή είναι «απόλυτα υπό έλεγχο».

Οπως δείχνουν βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα και κατήγγειλαν την κακομεταχείριση που υφίστανται στη φυλακή, ο έλεγχος της οποίας έχει περάσει στον στρατό. Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται κρατούμενος να καταγγέλλει: «Θέλουν να μας σκοτώσουν».

🚨#BREAKING: Apparent video shows regional prison on fire amid riot.

📌#Guayaquil | #Ecuador

Footage reportedly streamed by inmates show a fire inside a regional prison in Guayaquil, Ecuador, amid ongoing riot. There is no immediate word on casualties.

pic.twitter.com/lAQzAqd3bZ

— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) March 28, 2024