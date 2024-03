Η Ελλάδα στην Κορυφή του Τουρισμού Ευεξίας Παγκοσμίως με την Τεχνογνωσία της Aegeo Spas

Η Aegeo Spas με την τεχνογνωσία της υποστηρίζει την άνοδο των ελληνικών ξενοδοχείων στην κορυφή της ευεξίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, η σεζόν του 2024 ξεκινά ιδανικά καθώς 23 ξενοδοχεία αναδείχτηκαν ως τα Καλύτερα Spa στον κόσμο και την Ευρώπη στο θεσμό αριστείας των World Luxury Spa Awards το 2023.

Η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται επάξια μέσα από διαφορετικούς προορισμούς που ο καθένας παρουσιάζει τη δική του μοναδική πρόταση διακοπών που συνδυάζουν την πολυτέλεια με τη χαλάρωση. 7 ξενοδοχεία κατέκτησαν την κορυφή στην Κρήτη (Anemos Luxury Grand Resort, Candia Maris Resort & Spa, Creta Maris Resort, Ikaros Beach Luxury Resort & Spa, Lyttos Beach Resort, TUI BLUE Elounda Village Resort & Spa by AQUILA και Minos Beach Art Hotel), 5 στη Ρόδο (Akti Imperial Deluxe Resort & Spa, Atlantica Dreams Resort, Atlantica Plimmiri, Mayia Exclusive Resort & Spa και The Ixian Grand & All Suites), 2 (Dolce Attica Riviera και Electra Metropolis Athens) στην Αθήνα και από 1 σε Ζάκυνθο (TUI BLUE Caravel), Θεσσαλονίκη (Electra Palace Thessaloniki), Κέρκυρα (Kontokali Bay Resort & Spa), Κω (Atlantica Belvedere Resort), Σαντορίνη (Santo Pure Oia Suites & Villas), και Χαλκιδική (Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel). Επίσης βραβεύτηκαν 3 ξενοδοχεία (Aphrodite Hills, Atlantica Mare Village Ayia Napa και Atlantica Mare Village Paphos) στην Κύπρο.

Η 360ο εμπειρία ευεξίας με έμπνευση το Αιγαίο φέρνει τα ξενοδοχεία στην κορυφή του κόσμου και της Ευρώπης με 74 διακρίσεις από το 2019 μέχρι σήμερα. Το 2023, ξενοδοχεία των ομίλων Βανταράκη, Electra Hotels & Resorts, H Hotels Collection, Metaxa Hospitality Group, S Resorts, Voulgaris Hospitality Group και Xenos Group Hotels βραβεύτηκαν για 3η χρονιά. Για 2η χρονιά βραβεύτηκαν ξενοδοχεία των Aegean Star Hotels, Aquila Hotels & Resorts, Atlantica Hotels & Resorts, bluegr Hotels & Resorts, Geo Hotels. Για 1η φορά βραβεύτηκαν ξενοδοχεία των ομίλων Akti Hotels & Resorts και Zeus International Hotels & Resorts.

Αναφορικά με το θετικό αποτύπωμα των ελληνικών ξενοδοχείων στην ευεξία, o κ. Ζαχαρίας Χνάρης, Team Leader της Aegeo Spas, δήλωσε: «Η Ελλάδα και τα ελληνικά ξενοδοχεία έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να αναδειχθούν ως ελκυστικός προορισμός ευεξίας παγκοσμίως. Στην Aegeo Spas επενδύουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτήν την κατεύθυνση και είμαστε ικανοποιημένοι που η προσπάθειά μας επιβραβεύεται για μια ακόμη χρονιά τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους ειδικούς του χώρου παγκοσμίως. Η εμπιστοσύνη τους μας ανέδειξε ως το καλύτερο Luxury Spa Group στη Νότια Ευρώπη για το 2023 και είναι ένα ακόμα βήμα στην ανάδειξη της Ελληνικής φιλοσοφίας της ευεξίας. Το 2024 οι καταρτισμένοι θεραπευτές και όλες οι ομάδες της Aegeo Spas θα είναι για μια ακόμη χρονιά στο πλευρό των συνεργατών με στόχο να προσφέρουν χαρά και χαλάρωση στον επισκέπτη και να υποστηρίξουν τα ελληνικά ξενοδοχεία να κατακτήσουν την κορυφή για μια ακόμη χρονιά.»

Τα World Luxury Spa Awards επιβραβεύουν κάθε χρόνο την αριστεία στον τουρισμό ευεξίας. Στόχος είναι να συνδέσουν τους ταξιδιώτες με τους καλύτερους παρόχους τουρισμού spa και wellness στον κόσμο και να δώσουν το στίγμα των τάσεων στην ευεξία. Τα βραβευμένα spa αντιπροσωπεύουν τον πλούτο της Ελληνικής εμπειρίας φιλοξενίας σε ξενοδοχεία πόλης ή παραθαλάσσια, που λειτουργούν όλο το χρόνο ή σε επιλεγμένους μήνες και σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Ποιοτικές πρώτες ύλες από την Ελληνική γη, σύνδεση με τη φύση, υψηλή εξειδίκευση, θεραπείες και υπηρεσίες με έντονο το στοιχείο του νερού και λιτές γραμμές που εναρμονίζονται με τον εκάστοτε προορισμό είναι το κοινό σημείο αναφοράς των βραβεύσεων. Εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες, υδρομασάζ, χαμάμ, μασάζ διαφόρων ειδών, ολιστικές θεραπείες προσώπου-σώματος και περιποιήσεις προσώπου με φυσικά καλλυντικά αποτελούν μερικές από τις υπηρεσίες που συνθέτουν τη βραβευμένη εμπειρία ευεξίας της Aegeo Spas στα ελληνικά ξενοδοχεία.

Περισσότερα για την Aegeo Spas

Η Aegeo Spas είναι εξειδικευμένη και πολυβραβευμένη εταιρία παροχής ολιστικών υπηρεσιών ευεξίας και αναζωογόνησης (holistic spa specialists) με δίκτυο 220 επιλεγμένων καταστημάτων παροχής υπηρεσιών spa εντός ξενοδοχειακών μονάδων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρία έχει παρουσία σε 3 αγορές (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο), δυναμικό 1.300+ καταρτισμένων εργαζομένων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και συνεργασίες με ορισμένους από τους πιο σημαντικούς ξενοδοχειακούς ομίλους. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Aegeo Spas αναγνωρίζεται κάθε χρόνο με βραβεύσεις σε διεθνείς θεσμούς αριστείας όπως τα World Luxury Spa Awards.

Περισσότερα για τις βραβεύσεις της Aegeo Spas στα World Luxury Spa Awards 2023

Ως το Καλύτερο Luxury Spa Group στη Νότια Ευρώπη βραβεύτηκε η Aegeo Spas για το 2023. Συνολικά 23 ξενοδοχεία από το δίκτυο συνεργατών της εταιρίας κατέκτησαν 41 βραβεία σε 23 κατηγορίες:

Ως τα Καλύτερα Spa στον Κόσμο για το 2023 βραβεύτηκαν τα: Aegean Spa του Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel (Best Luxury Eco Spa), Aegeo Spas του Atlantica Dreams Resort (Best Luxury Spa & Stay), Aegeo Spas του Atlantica Belvedere Resort (Best Luxury Island Resort Spa), Ananea Wellness του Minos Beach Art Hotel (Best Luxury Art Spa), Anassa Spa του Santo Pure Oia Suites & Villas (Best Luxury Volcanic Beauty Spa), Aura Spa & Wellness Center του Anemos Luxury Grand Resort (Best Luxury Spa Retreat) και Thalassotherapy Center του Dolce Attica Riviera (Best Luxury Aquatherapy Spa).

Ως τα Καλύτερα Spa στην Ευρώπη για το 2023 βραβεύτηκαν τα: Aegean Spa του Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel (Best Luxury Countryside Spa), Aegeo Spas του Atlantica Dreams Resort (Best Luxury Spa Retreat), Aegeo Spas του Atlantica Plimmiri (Best Luxury Beach Resort Spa), Aegeo Spas του Electra Palace Thessaloniki (Best Luxury Historical Hotel Spa), Aegeo Spas του Mayia Exclusive Resort & Spa (Best Luxury Adult Only Spa), Aegeo Spas του TUI BLUE Caravel (Best Luxury Island Resort Spa), Aura Spa του Ikaros Beach Luxury Resort & Spa (Best Luxury Spa Getaway) και OL Exclusive Wellness Culture του Candia Maris Resort & Spa (Best Luxury Wellness Center).

Ως τα Καλύτερα Spa στη Νότια Ευρώπη για το 2023 βραβεύτηκαν τα: Aegeo Spas του Atlantica Plimmiri (Best Luxury Spa Retreat), Aegeo Spas του The Ixian Grand & All Suites (Best Luxury Beach Resort Spa και Best Luxury Adult Only Spa), Aegeo Spas του Atlantica Belvedere Resort (Best Luxury Beauty Spa), Aegeo Spas του Atlantica Mare Village Paphos (Best Unique Experience Spa), Aegeo Spas του Kontokali Bay Resort & Spa (Best Luxury Spa Resort), Aegeo Spas του Electra Metropolis Athens (Best Luxury Spa & Stay), Anassa Spa του Santo Pure Oia Suites & Villas (Best Luxury Couples Spa), Aura Spa & Wellness Center του Anemos Luxury Grand Resort (Best Luxury Resort Spa), Blue Spa του TUI BLUE Elounda Village Resort & Spa by AQUILA (Best Luxury Romantic Destination Spa), Lyttos Spa του Lyttos Beach Resort (Best Luxury Health & Fitness Spa), OL Exclusive Wellness Culture του Candia Maris Resort & Spa (Best Luxury Holistic Spa) καιThe Hammam Spa του Creta Maris Resort (Best Luxury Hammam Experience).

Ως τα Καλύτερα Spa στην Ανατολική Ευρώπη για το 2023 βραβεύτηκαν τα: Aegeo Spas στο Atlantica Mare Village Ayia Napa (Best Luxury Spa & Stay) και The Retreat του Aphrodite Hills (Best Luxury Destination Spa).

Ως τα Καλύτερα Spa στην Ελλάδα για το 2023 βραβεύτηκαν τα Aegeo Spas του Akti Imperial Deluxe Resort & Spa (Best Luxury Spa Retreat), Aegeo Spas του Electra Palace Thessaloniki (Best Luxury City Hotel Spa), Aegeo Spas του TUI BLUE Caravel (Best Luxury Destination Spa), Ananea Wellness του Minos Beach Art Hotel (Best Luxury Modern Hotel Spa), Blue Spa του TUI BLUE Elounda Village Resort & Spa by AQUILA (Best Luxury Couples Spa), Lyttos Spa του Lyttos Beach Resort (Best Luxury Holistic Spa), Thalassotherapy Center του Dolce Attica Riviera (Best Luxury Wellness Spa) και The Hammam Spa του Creta Maris Resort (Best Luxury Spa & Stay).

Ως τα Καλύτερα Spa στην Κύπρο για το 2023 βραβεύτηκαν τα: Aegeo Spas του Atlantica Mare Village Ayia Napa (Best Luxury Hotel Spa), Aegeo Spas στο Atlantica Mare Village Paphos (Best Luxury Wellness Spa) και The Retreat του Aphrodite Hills (Best Luxury Wellness Spa).