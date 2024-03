Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας.

Just arrived on scene of a horrible crash between a concrete truck and a Hays CISD School bus carrying multiple preschoolers and adults. 2 people confirmed dead. Working to get more info now. SH 21 is closed down near Bastrop County Line. @KXAN_News pic.twitter.com/QrvHolfLFG

Γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) ένα φορτηγό μπετονιέρα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με σχολικό λεωφορείο (φωτογραφία, επάνω, από το X) σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μπάστροπ, βορειοανατολικά του Οστιν.

Texas pre-k school bus carrying 44 students and 11 adults collided with a cement truck in Bastrop County today.

At least 32 people have been rushed to the hospital. Sadly, one child and one adult have passed.

The bus was returning from a field trip to the zoo.

