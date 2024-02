Φλόριντα: 2 νεκροί σε σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα κατά την αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος συνετρίβη χθες Παρασκευή σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα των ΗΠΑ και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουσή του με διερχόμενο όχημα (φωτογραφία, επάνω).

A private jet crashed near Naples Florida earlier today after making a distress call… 👀 #naples #Florida #OhioState #jet pic.twitter.com/KLM4lnQ6PM

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι ένα Bombardier Challenger 600 με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη γύρω στις 15:15 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο I-75.

Δύο λεπτά πριν την προγραμματισμένη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Νέιπλς, ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ανέφερε ότι «έχασε και τους δύο κινητήρες» και θα επιχειρούσε «αναγκαστική προσγείωση» αφού δεν μπορούσε να φτάσει στον προορισμό του.

Ο Ρόμπιν Κινγκ, εκπρόσωπος του αεροδρομίου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι επέζησαν τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

«Εμοιαζε σαν να προσπαθούσε να προσγειωθεί στη διαχωριστική νησίδα», είπε η Brianna Walker, 26 ετών.

«Αρχισε να ολισθαίνει στον αυτοκινητόδρομο, παρέσυρε ένα αυτοκίνητο, το πτερύγιο έγειρε και συνέθλιψε ένα άλλο όχημα, ρίχνοντάς το στη διαχωριστική νησίδα, στη συνέχεια χτύπησε στον τσιμεντένιο φράχτη και τυλίχτηκε στις φλόγες», πρόσθεσε η κα Walker.

Η ίδια κατέγραψε βίντεο στο οποίο φαίνεται να προκαλείται μια έκρηξη και πυρκαγιά ενώ ένας άνθρωπος επιχειρεί ν’ απομακρυνθεί από τα συντρίμμια.

Second video of plane crash in Naples… first explosion after it crashed pic.twitter.com/otBNgxFegG

