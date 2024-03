Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης στη Μόσχα και ζήτησε να διαλευκανθεί το συντομότερο η κατάσταση.

«Οι εικόνες της φρικτής επίθεσης εναντίον αθώων ανθρώπων στο Crocus City Hall (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Yulia Morozova) κοντά στη Μόσχα είναι τρομακτικές. Οι συνθήκες πρέπει ν’ αποσαφηνιστούν γρήγορα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει η ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα «Χ».

The images of the terrible attack on innocent people in Crocus City Hall near #Moscow are horrific. The background must be investigated quickly. Our deepest condolences with the families of the victims.

