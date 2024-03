Παγκόσμιες οι αντιδράσεις για το φονικό σε συναυλιακό χώρο της Μόσχας

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 140 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον των επισκεπτών μιας συναυλίας κοντά στη Μόσχα την Παρασκευή, μια από τις φονικότερες επιθέσεις στη Ρωσία εδώ και δεκαετίες.

Την ευθύνη για την επίθεση φέρεται να ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, η μαχητική οργάνωση που κάποτε επεδίωκε τον έλεγχο μεγάλων περιοχών του Ιράκ και της Συρίας. Όμως αυτό είναι κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία στον χώρος της επίθεσης.

Δυστυχώς και αναφέρεται με επιφύλαξη, υπάρχουν φόβοι οι νεκροί να είναι λίγο λιγότεροι από 100, αντί των ανεπίσημων 62 που αναφέρθηκαν πριν λίγες ώρες. Ο υπουργός Υγείας έχει κάνει λόγο για περισσότερους από 60 νεκρούς. Ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν επιβεβαιωμένα και παιδιά.

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο την αποτρόπαια και άνανδρη τρομοκρατική επίθεση σε συναυλιακό χώρο στο Κρασνογκόρσκ, στην περιοχή της Μόσχας, στη Ρωσική Ομοσπονδία, στις 22 Μαρτίου 2024. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμίζουν την ανάγκη να λογοδοτήσουν οι δράστες, οι οργανωτές, οι χρηματοδότες και οι χορηγοί αυτών των καταδικαστέων τρομοκρατικών πράξεων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

«Οι εικόνες είναι απλά φρικτές και απλά δύσκολο να τις παρακολουθήσει κανείς, και οι σκέψεις μας προφανώς θα είναι με τα θύματα αυτής της τρομερής, τρομερής επίθεσης με πυροβολισμούς» δήλωσε ο Τζον Κίρμπι. «Ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα είναι υποχρεωμένη να καταδικάσει αυτό το τερατώδες έγκλημα. Όλες οι προσπάθειες ρίχνονται στη διάσωση των ανθρώπων» είπε η Ρωσίδα εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Μιχαίλο Ποντόλιακ σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας δήλωσε πως «Ας είμαστε ειλικρινείς σε αυτό το θέμα: Η Ουκρανία δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα. Βρισκόμαστε σε έναν πλήρη, ολοκληρωτικό πόλεμο με τον ρωσικό τακτικό στρατό και με τη Ρωσική Ομοσπονδία ως χώρα. Και ανεξάρτητα από όλα, όλα θα αποφασιστούν στο πεδίο της μάχης». Ο πρόεδρος Μακρόν «Καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση που ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος».

Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε «Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα πρέπει να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη». Η Τζόρτζια Μελόνι εξέδωσε επίσης ανακοίνωση λέγοντας: «Η φρίκη της σφαγής αθώων πολιτών στη Μόσχα είναι απαράδεκτη. Σθεναρή και πλήρης καταδίκη της ιταλικής κυβέρνησης για αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική πράξη».

Shocked by the terrible images coming from Moscow following the horrific attack at Crocus City Hall.

Our thoughts are with the families of the victims to whom we extend our heartfelt condolences.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 22, 2024