Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Μόσχα, όπου ένοπλοι έσπειραν τον θάνατο.

Συγκεκριμένα, βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν ενόπλους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά να ανοίγουν πυρ αφού εισέρχονται στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall.

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές των ρωσικών ΜΜΕ υπάρχουν τουλάχιστον 40 νεκροί και 100 τραυματίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, τουλάχιστον πέντε άτομα που φορούσαν στολές παραλλαγής άνοιξαν πυρ, πριν από την έναρξη της συναυλίας.

[GRAPHIC]

The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV

