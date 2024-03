Βίντεο με τους ένοπλους να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στη Μόσχα σκορπίζοντας τον θάνατο κάνουν το γύρω του διαδικτύου μέσα από τα social media.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές και σοκάρουν.



«Άγνωστοι άνοιξαν πυρ στο Crocus City Hall. Σε εξέλιξη είναι η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον χώρο», δήλωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών στο πρακτορείο TASS.

More footage of the shooting at Crocus City Hall. According to preliminary data, it is already known about 40 dead and 100 injured. It is unknown where the terrorists are now and whether this is the only group in Moscow. pic.twitter.com/o51OtelCgI

— What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV



Τα πρακτορεία Tass και Ria Novosti κάνουν λόγο για «τραυματίες» έπειτα από «πυρά από αυτόματα όπλα». Το Ria Novosti επικαλείται δημοσιογράφο του που βρίσκεται στο σημείο.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Ρόιτερς δείχνει μεγάλη φωτιά και καπνούς από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Oh mein Gott was passiert da??? 😮 #Moskau #Moscow pic.twitter.com/OoqndVsQfz

A man opened fire in a Moscow shopping center killing many. pic.twitter.com/Gi7F94zUSP

Πτώματα στο δρόμο

🇷🇺‼️SENSITIVE! DOZENS of DEAD BODIES are lying on the ground covered with blankets next to the Crocus City Hall ‼️

Earlier there was a terrorist attack, 5 gunmen came inside and started shouting people during a concert.

More than 100 are injured.

Praying for victims ❤️ pic.twitter.com/rMhfHdLCae

— Attentive Media (@AttentiveCEE) March 22, 2024