Το ζήτημα της αποστολής χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου στη Γαλλία, με τον αρχηγό του γαλλικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, Πιέρ Σιλ, να διαβεβαιώνει σε άρθρο του, που δημοσιεύτηκε στην γαλλική εφημερίδα Le Monde, ότι ο γαλλικός στρατός έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης στρατιωτικής δύναμης 20.000 ανδρών εντός ενός μηνός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στρατηγός Σιλ, στο περιθώριο της άσκησης Steadfast Defender, που διοργάνωσε το ΝΑΤΟ το Μάρτιο, είχε αναφέρει ότι η αποστολή του επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων είναι «να αποφύγει τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι, πέραν της πυρηνικής αποτροπής, η χώρα του οφείλει να επικεντρώσει την προσοχή της στην δυνατότητα αποτροπής και με συμβατικά στρατιωτικά μέσα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και με αφορμή την επίσκεψη του στρατηγού Μίκαελ Μπίντεν, αρχηγού των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε μία από τις τρεις πυρηνικές βάσεις της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του, του στρατηγού Τιερί Μπουκχάρντ, ο τελευταίος δήλωσε ότι «πολλοί ευρωπαϊκοί στρατοί “γεννήθηκαν” στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δεν ισχύει για τη Σουηδία και τη Γαλλία», οι οποίες έχουν «ισχυρή ταυτότητα».

