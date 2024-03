Κι άλλη «πειραγμένη» φωτογραφία από το παλάτι – Αρνείται την επεξεργασία ο φωτογράφος

Φαίνεται πως το δράμα για το παλάτι δεν έχει τέλος, με μία ακόμα φωτογραφία, αυτή τη φορά από την επίσημη φωτογραφία βάπτισης του πρίγκιπα Άρτσι, να θεωρείται «πειραγμένη».

Είναι η τελευταία φωτογραφία από το παλάτι που θεωρείται ότι έχει υποστεί επεξεργασία προτού δοθεί στη δημοσιότητα.

Το πρακτορείο Getty αναφέρει πως το συγκεκριμένο πορτρέτο είχε βελτιωθεί ψηφιακά. Δεν είναι σαφές γιατί καθώς δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια προφανών αποκλίσεων.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον φωτογράφο μόδας Chris Allerton και κυκλοφόρησε μετά τη βάφτιση του πρίγκιπα Άρτσι στις 6 Ιουλίου 2019.

Στη φωτογραφία ποζάρουν ο πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ, ο βασιλιάς Κάρολος, η Καμίλα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον, η μητέρα της Μέγκαν, Doria Ragland και οι αδερφές της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο φωτογράφος αρνήθηκε κατηγορηματικά πως επεξεργάστηκε τη φωτογραφία και έρχεται μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την επεξεργασμένη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον για την ημέρα της Μητέρας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ζήτησε συγγνώμη για το μπέρδεμα που δημιουργήθηκε με τη φωτογραφία που αναρτήθηκε από το παλάτι του Κένσιγκτον, δηλώνοντας ότι συχνά πειραματίζεται με την επεξεργασία φωτογραφιών.

«Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, πειραματίζομαι συχνά με την επεξεργασία. Ήθελα να εκφράσω την απολογία μου για την όποια σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε. Ελπίζω όσοι γιορτάζατε να είχατε μια υπέροχη ημέρα της Μητέρας, Κέιτ» έγραψε χαρακτηριστικά η Κέιτ Μίντλετον.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024