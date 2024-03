Φαλ για τον Ολυμπιακό: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pic)

Ο Μουσταφά Φαλ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό μέχρι το 2027 καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και δεν το κουνάει από το λιμάνι.

«Ολυμπιακέ, με υπερηφάνεια ανακοινώνω ότι θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τη φανέλα της ομάδας για άλλα τρία χρόνια. Από τη στιγμή που ήρθα στον σύλλογο, ένιωσα ότι αυτό είναι το σπίτι μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που είναι κομμάτι αυτού του υπέροχου-winning club. Στον οργανισμό, ο οποίος μου δίνει την ευκαιρία, στο σταφ και στους οπαδούς, που κάθε ημέρα για την υποστήριξή τους, με σκοπό να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ».

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ έως το καλοκαίρι του 2027. Ο Γάλλος σέντερ θα φορά τα ερυθρόλευκα για ακόμη τρεις σεζόν».

Kalimera είπαμε; Ε, ας πούμε και μια kalispera !!! ☕️☀️😎

Έφερε τον Γάλλο και θα τον κρατήσει μέχρι το 2027!!! 🐊

Olympiacos BC has extended its cooperation with Moustapha Fall until 2027. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1R30nb0dXX

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 15, 2024