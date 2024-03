Οδός απόντων υπευθύνων στα Τέμπη, του θράσους στα Σεπόλια, ανοίγει η οδός του πάθους για δικαιοσύνη

Πολιτικό

Εχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις η αγόρευση της εισαγγελέως του Μεικτού Ορκωτού Κακουργιοδικείου στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό. Και χθες στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη οργανώθηκαν αντίστοιχες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Νομίζω πως την υπόθεση – τόσο εξόφθαλμη – αρχίζει και πάλι να την παίρνει η κοινωνία στα χέρια της. Το θέμα δεν είναι απλό και δεν είναι μόνο κοινωνικό. Είναι πολιτικό! Από πολλές απόψεις….

Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη

Συγχωρήστε μου την αδυναμία μου στην πρώην υπουργό κυρία Ντόρα Μπακογιάννη – «επιζήσασα» της εποχής των «δεινοσαύρων»! Τελευταία έχει κάνει τέσσερις παρεμβάσεις – οι τρεις εξ αυτών ακριβείς, την τέταρτη δεν την θυμάμαι! Τοποθετείται επί του προαναφερόμενου θέματος στο Χ και ο τίτλος της ανάρτησης της είναι η εξής: «12 χρονών συναίνεσε;». Νομίζω πως είναι η πιο εύστοχη σύντομη απάντηση προς την εισαγγελέα!

Ο δράκος και…

Μετά από την σαφή δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κ. Στέφανου Κασσελάκη πως τις εταιρείες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες τις έχει πουλήσει ή μεταβιβάσει, το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου ξέμεινε από … δράκο! Και είναι πλέον αντιμέτωπο με τους εφιάλτες του….

…οι εφιάλτες!

Οι εφιάλτες που … «κόβουν βόλτες» πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου – και οι εντός αυτού θαμώνες αναζητούν εναγωνίως σχέδια αντιμετώπισης τους – είναι το έγκλημα των Τεμπών και οι διαρρηχθείσες σχέσεις με την Εκκλησία!

Κόλαφος

Στο πρώτο τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Η προχθεσινή συνέντευξη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κυρίας Λάουρα Κοβέσι ήταν καταπέλτης. Τι είπε; «Μας μπλοκάρουν από το να βρούμε την αλήθεια. Μας μπλοκάρουν από το να εφαρμόσουμε δικαιοσύνη. Γιατί εάν σου απαγορεύουν να κάνεις έρευνα, δεν μπορείς να αποκαλύψεις την αλήθεια». Κόλαφος!

Αμηχανία

Εξ ού και η αμήχανη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε πως «την έρευνα για τη συγκεκριμένη τραγική υπόθεση την τρέχει η δικαιοσύνη, η οποία είναι ανεξάρτητη στη χώρα μας». Και «δεν υπάρχει καμία εμπλοκή στην έρευνα αυτή. Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη». Ναι μα τω Θεώ, αυτά είπε. Προβλέπω η καταγγελία για το κράτος δικαίου στη χώρα μας να … «διπλώσει»!

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αν ήταν όμως μόνο αυτό, οι «αριστείς» του Μεγάρου Μαξίμου θα το τακτοποιούσαν δια της … σιωπής! Ως συνήθως. Δυστυχώς γι΄ αυτούς η πρόεδρος των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η κυρία Μαρία Καρυστιανού, την Δευτέρα 18 Μαρτίου – και Καθαρή λεγόμενη – θα μιλήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητήσει την υποστήριξη της για την άρση της ασυλίας των βουλευτών. Θα έχει μαζί της και τα 1,3 εκατομμύρια των υπογραφών. Και το θέμα to be continued….

Το άλλο με τον Τοτό…

Εν τω μεταξύ θυμάστε κάτι – απίθανες – διαρροές από το σύστημα του Μαξίμου που έλεγαν ότι ο πρωθυπουργός σκέφτεται ακόμη και τον διαχωρισμό της Κράτους από την Εκκλησία; Ε, ξεχάστε τις!

Πριν γίνει ανήκεστος…

Κανάλια επαφής και επικοινωνίας αναζητά εναγωνίως ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο για να … «κατευναστούν τα πάθη»! Και να μην υποστεί η Νέα Δημοκρατία … «ανήκεστο βλάβη» στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει σπουδαία πράγματα, έστω κι αν οι δύο ηγέτες συναντηθούν και βγουν και οι συμβολικές φωτογραφίες. Αρκετοί μητροπολίτες «παίζουν δυνατά» τη «Νίκη» στις ευρωεκλογές….

Ιδέες

Ωστόσο μια το «ξεμπαρκάρισμα», το τελευταίο διάστημα, μερικών εκατοντάδων μεταναστών στη Γαύδο, μια η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη – θα συνοδεύει την κυρία Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν – στην Αίγυπτο, που μεταξύ των άλλων έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό, σκέφτηκαν ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να το «σηκώσουν» ως θέμα και να κάνουν τους «Ηρακλειδείς»!

Στον Εβρο

Ετσι αίφνης δύο υπουργοί, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κκ Μιχάλης Χρυσοχοίδης και Δημήτρης Καιρίδης άρχισαν να … ακροβολίζονται στον Εβρο! Και τούτο παρά το γεγονός ότι ροές μεταναστών από την Τουρκία έχουν μειωθεί εντυπωσιακά. Αντί επί παραδείγματι να επισκεφτούν την … Γαύδο, που στη διάρκεια των τελευταίων ημερών έχουν εμφανιστεί καμιά 250αριά μετανάστες από την Λιβύη!

Η Γαύδος;

Ναι, αλλά η Γαύδος δεν πουλάει – ο Εβρος πουλάει! Και μπορεί να προκαλεί και μνήμες! Και μάλιστα σ΄ αυτή τη συγκυρία και ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα, που η «Ελληνική Λύση» και η «Νίκη» από κοινού «χτυπάνε» υψηλά διψήφια ποσοστά….

Θερμοπύλες;

Θέλουν δηλαδή να υπενθυμίσουν σε όλους τους … «ευαίσθητους» με το μεταναστευτικό δεξιούς ψηφοφόρους – για να το πω ευγενικά! – ότι η κυβέρνηση είναι εδώ και «φυλάττει Θερμοπύλες», στον Εβρο! Νομίζω πως πρόκειται μάλλον για μία κακοσκηνοθετημένη «θεατρική παράσταση», που αν δεν συμβεί κάτι εντυπωσιακό στις επόμενες ημέρες, προβλέπω να πηγαίνει «άπατη» και να κατεβαίνει άρον – άρον!

Απώλεια

Κάτι συμβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με την συγκρότηση του ψηφοδελτίου των ευρωεκλογών. Τελεσιδίκως ο κ. Φαήλος Κρανιδιώτης ενημερώθηκε πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος για την ευρωβουλή. Και νομίζω πως το χρεώνουν στον υπουργό Επικρατείας κ. Ακη Σκέρτσο – ξέρετε, οι πασόκοι που μισούν τους αγνούς δεξιούς και τα σχετικά….

Ελλειμμα

Εν πάση περιπτώση φαίνεται όμως ότι υπάρχει μεγάλο κενό από υποψηφίους των ευρωεκλογών που να συμβολίζουν την «βαθιά δεξιά». Από εκεί δηλαδή που «αιμορραγεί» η Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι «αναχώματα» θα στήσει και πόσο «ψηλά» θα είναι, θα φανεί στις επόμενες ημέρες….

Φόρα… κατηφόρα

Όπως και το τι θα κάνει τελικά ο κ. Όθωνας Ηλιόπουλος που τους έκανε λίγο μαλλιά κουβάρια στον ΣΥΡΙΖΑ και βγήκαν στη φόρα ελαφρώς… άπλυτα. Στους κύκλους μας η Πόπη η Τσαπανίδου είναι αγαπητή, καλοβαλμένη γαρ. Εκεί λοιπόν που συζητούσαμε για κεινο το άλλο το μελαχρινό κορίτσι τη Μαρίνα Σάττι (η οποία το 2009 by the way έχει εκτελέσει υπέροχα το je veux vivre πριν γίνει γνωστή για το τραγούδι στη Eurovision), τσουπ ο συνειρμός με τη μελαχρινή την Πόπη που ξεκίνησε να βάλει το κοστούμι της βουλεύτριας και το βγαλε άρον άρον. «Ξέρετε γιατί;» είναι όπως πάντα η εισαγωγή που με μαγνητίζει γιατί θα δώσει τροφή ή για να μάθω ή για να ψάξω ή για να διαψεύσω. Λέγεται λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά με Τσίπρα – Τσαπανίδου – Κασσελακη- Καλογήρου, και αυτό το κάτι συνδέεται άμεσα με την εμπλοκή που υπήρξε στο ζήτημα της παραίτησης και της ξεπαραίτησης του κ. Ηλιόπουλου. Διαρρέεται λοιπόν από κάποιους ότι η Πόπη αν και δέχθηκε τη θέση – και η Τζέλα ξέρει ότι την δέχθηκε ύστερα από συνεννόηση με όλους – δεν τα πάει καλά με τον Κασσελάκη, αλλά ούτε με τον Τσίπρα η σχέση διανύει την καλύτερη περίοδο. Ωστόσο ο επόμενος στη λίστα ήταν ο τσιπραίος μέχρι το μεδούλι Μιχάλης Καλογήρου. Οπότε με αυτά και με κείνα και λίγο που εκνευρίστηκε με τη διαρροή ο κ. Ηλιόπουλος δεν παραιτήθηκε. Πάντως, και επειδή εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ πνίγονται συχνά σε μια κουταλιά νερό να το στεγνώσω το κουτάλι. Ο κ. Καλογήρου εχει ήδη ενημερώσει τον Στέφανο Κασσελακη από την περασμένη Παρασκευή ότι δεν ενδιαφέρεται.

Μια ωραία ατμόσφαιρα!

Χθες πάντως ο κ. Κασσελάκης – μία ημέρα πριν περάσει την πύλη του κέντρου νεοσυλλέκτων, στη Θήβα, παρουσίασε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Και το κλίμα – μου λένε – σε τίποτα δεν θύμιζε τα όσα συνέβησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Ηταν αγαπησιάρικο!

Φουλ

Άλλά μη νομίζετε ότι δεν έχει πρόγραμμα για σήμερα. Κατ΄ αρχήν το πρωί θα μιλήσει σε κάποιον τηλεοπτικό σταθμό, μετά συνοδευόμενος από τους άνδρες της προσωπικής του φρουράς και τους … κκ Νίκο Σκορίνη και Γιάννη Βουλγαράκη, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος θα μιλήσει σε συγκέντρωση στην πλατεία της Θήβας και περί τις 4 το απόγευμα θα πάει – επιτέλους – να ντυθεί στο χακί!

Συνεργασίες

Αν βρίσκετε λίγο περίεργη τη συνοδεία του κ. Σκορίνη, έχετε δίκιο! Απλώς το διάστημα από την Αθήνα ως τη Θήβα ήταν ο μόνος ελεύθερος χρόνος που διέθετε ο κ. Κασσελάκης και τον εκμεταλλεύτηκε για ορισμένες αναγκαίες τελευταίες κομματικές διευθετήσεις! Ο κ. Βουλγαράκης τον συνοδεύει ως ο υπεύθυνος του οργανωτικού για την συγκέντρωση της Θήβας….

Ομαλα

Μου λένε πάντως ότι στις περίπου τρεις εβδομάδες που θα λείψει από την Κουμουνδούρου τα πράγματα αναμένεται να κυλήσουν ομαλά. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση προβλέπω εσωκομματικό … δημοψήφισμα μέσω του Τικ Τοκ!

Συμπτώσεις…

Πάντως την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και να εγκρίνει την διακήρυξη του κόμματος για τις ευρωεκλογές. Και ο πρόεδρος θα επιστρέψει στην Κουμουνδούρου την ημέρα που ο κ. Μητσοτάκης θα συναντάται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Τζο Μπάιντεν! Ξέρετε αυτή η επίσκεψη – όπως σας ενημέρωσα χθες – δεν θέλανε να γίνει, αλλά αφού έπρεπε «έκαναν την καρδιά τους πέτρα»….

Αναταραχή

Πάντως διαπιστώνω μία αναταραχή στην «Δεξιά της Δεξιάς». Πρώτον, και οι δύο πρόεδροι, οι κκ Κυριάκος Βελόπουλος και Δημήτρης Νατσιός όχι μόνο δεν «ξετρελαίνονται» για «μεταγραφές», αλλά έχουν σηκώσει «πόρτα» – όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε! Δεύτερον, παρατηρώ ότι υπάρχουν «θεματάκια» εντός της «Ελληνικής Λύσης»….

Φόβοι

Ο κ. Βελόπουλος «έκοψε τη φόρα» του κ. Παύλου Σαράκη να ψηφίζει το ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά νομοσχέδια – αυτό το πλεονέκτημα το κρατά ο ίδιος για τον εαυτό του! Πάντως οι δύο σχηματισμοί βρίσκονται στα πάνω τους και φοβούνται … διείσδυση του εχθρού!