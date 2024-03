Η Έμα Στόουν ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο «Dolby Theatre».

Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Μπέλα Μπάξτερ στο «Poor Things» και παρέλαβε συγκινημένη το χρυσό αγαλματίδιο ευχαριστώντας τον Έλληνα σκηνοθέτη για το «δώρο ζωής» που της έκανε, προσφέροντάς την τον ρόλο της ταινίας.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ, η 35χρονη ηθοποιός είχε χορέψει με την ψυχή της το «I’m Just Ken» που τραγούδησε live ο Ράιαν Γκόσλινγκ, σκίζοντας μάλιστα το φόρεμά της.

Παράλληλα, μάς πρόσφερε μία viral στιγμή από τα παρασκήνια. Σε ένα μικρό διάλειμμα που έκανε έξω από την αίθουσα της Τελετής απονομής, φαίνεται να έχει ξεχαστεί για λίγο καθώς συζητά με τον σύζυγό της, ωστόσο γρήγορα συνειδητοποιεί ότι γίνεται η απονομή για το Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων το οποίο κερδίζει το «Poor Things».

Ο φακός την «τσακώνει» να κοιτάζει την οθόνη και να βλέπει τους συνεργάτες της να παραλαμβάνουν το βραβείο. Τότε πανικόβλητη αρχίζει να τρέχει προς την αίθουσα για να χειροκροτήσει την ομάδα της, παρότι δυσκολεύεται με το στενό φόρεμα που φοράει.

Everyone wake up there’s a new Emma Stone reaction clip #Oscars pic.twitter.com/yEamS0eeW4

— Shannon Burns (@itsshannonburns) March 11, 2024