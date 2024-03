Ασύλληπτο: Ο Κέιν ετοιμάζεται να σπάσει «στοιχειωμένο» ρεκόρ 60 ετών (vid+pics)

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μπάγερν Μονάχου το παιχνίδι με την Μάιντζ για την 25η αγωνιστική της Bundesliga, με τους παίκτες του Τόμας Τούχελ να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο της «Αλιάνζ Αρένα» και να επικρατούν με το επιβλητικό 8-1!

Πρωταγωνιστής για τους Βαυαρούς ήταν για μια ακόμα φορά ο Χάρι Κέιν, με τον Βρετανό να σκοράρει χατ-τρικ.

Στο 13’ έκανε το 1-0, στο 45+7’ το 3-1 και στο 70’ το 7-1, πριν ο Λέον Γκορέτσκα στο 90+2’ διαμορφώσει το τελικό 8-1 για την ομάδα του Μονάχου.

Με τα τρία γκολ που πέτυχε απέναντι στην Μάιντζ ο 30χρονος σούπερ σταρ έφτασε τα 36 στη φετινή σεζόν, στην οποία επίσης έχει 11 ασίστ. Τα 30 γκολ και οι 8 τελικές πάσες είναι στην Bundesliga (25 ματς), ενώ επίσης έχει 6 γκολ και 3 ασίστ σε 8 αγώνες στο Champions League.

Ο Χάρι Κέιν, παρά το γεγονός ότι η Μπάγερν Μονάχου δεν είναι στα καλύτερά της, κάνει σπουδαία χρονιά και έχει καλύτερα στατιστικά από όσα είχε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην πρώτη του σεζόν με τους Βαυαρούς, αλλά και ο Μάριο Γκόμες. Δύο σπουδαίοι επιθετικοί.

28 – Bayern’s Harry Kane scored 28 goals in his first Bundesliga season, more than Robert Lewandowski (17 in 2014/15) and Mario Gomez (10 in 2009/10) combined in their debut seasons for Bayern (27). Striker. #FCBM05 pic.twitter.com/IENx1nTata — OptaFranz (@OptaFranz) March 9, 2024

Ο Πολωνός στην πρώτη του χρονιά στο Μόναχο (2014/2015) είχε 17 γκολ στην Bundesliga, σε 31 αναμετρήσεις και ο Μάριο Γκόμεζ 10 γκολ σε 29 αναμετρήσεις. Ο Κέιν μάλιστα, πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν, έχει ήδη περισσότερα γκολ από όσα είχαν βάλει και οι δύο μαζί.

Ο 30χρονος επιθετικός έγινε επίσης ο πρώτος που σκοράρει 2+ γκολ σε 8 διαφορετικά ματς στην πρώτη του χρονιά στην Bundesliga. Μέχρι τώρα στην κορυφή της σχετικής λίστας ήταν οι Σίλερ (1963-1964) και Πόλστερ (1993-1994), που είχαν σταματήσει στα 7 παιχνίδια.

8 – Harry Kane is the first player to score 2+ goals in eight different games in his first Bundesliga season (previous record of 7 by Uwe Seeler and Friedhelm Konietzka in 1963-64 and Toni Polster in 1993-94). Record. #FCBM05 pic.twitter.com/vL9M63eIyi — OptaFranz (@OptaFranz) March 9, 2024

Τα ρεκόρ του Κέιν, όμως, δεν σταματούν εδώ, καθώς ο Βρετανός έγινε επίσης ο πρώτος που σκοράρει 4+ χατ-τρικ στην πρώτη του χρονιά στην Bundesliga.

4 – Bayern’s Harry Kane is the first player to score four Hat-Tricks in his debut season in Bundesliga. Storm. #FCBM05 pic.twitter.com/MnlRAktsef — OptaFranz (@OptaFranz) March 9, 2024

Μάλιστα, χρειάζεται ένα γκολ ακόμα για να σπάσει το «στοιχειωμένο» ρεκόρ του Ούβε Σίλερ, με τα περισσότερα τέρματα ενός ποδοσφαιριστή στην παρθενική του σεζόν στην Bundesliga: Τη σεζόν 1963-1964 είχε βάλει 30 γκολ στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδόσφαιρου με το Αμβούργο.

30 – Harry Kane scored his 30th goal of the season – only once before has a player scored that many goals in his first-ever Bundesliga season: Uwe Seeler also recorded 30 goals in the competition’s inaugural season in 1963-64. Legends. #FCBM05 pic.twitter.com/7FAPR9wmzY — OptaFranz (@OptaFranz) March 9, 2024

«Να ξεπεράσω τα 30 γκολ»

Ο Κέιν μιλώντας μετά το παιχνίδι με την Μάιντζ για τις φετινές του επιδόσεις, αλλά και για την πρόκληση που έχει μπροστά του να σπάσει το σερί του Σίλερ, ανέφερε: «Απολαμβάνω αυτό το συναίσθημα. Απολαμβάνω να παίζω κάθε ματς για τον σύλλογο. Απομένουν πολλά ματς, ελπίζω να σπάσω το ρεκόρ των 30 γκολ. Ο κόσμος περιμένει από εμένα να σκοράρω γκολ και ελπίζω ότι θα τα καταφέρω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 30χρονος επιθετικός.

Τα ρεκόρ της Μπάγερν

Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι η Μπάγερν Μονάχου έβαλε για τρίτη φορά επί των ημερών του Τόμας Τούχελ 7+ γκολ σε ένα παιχνίδι. Με τον Νάγκελσμαν είχε βάλει δύο φορές +7 γκολ, όπως επίσης και με τον Γκουαρντιόλα. Από μια με τους Φλικ και Αντσελότι.

7 – Bayern Munich scored 7+ goals in a Bundesliga match for the third time under Thomas Tuchel, thats more often than under Julian Nagelsmann (2x), Hansi Flick (1x), Carlo Ancelotti (1x) and Pep Guardiola (2x). Party. #FCBM05 pic.twitter.com/jBMgbd7Gj9 — OptaFranz (@OptaFranz) March 9, 2024

Παράλληλα, οι Βαυαροί έβαλαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους 8+ γκολ σε δύο ματς στην ίδια σεζόν, καθώς στις 28 Οκτωβρίου είχε διαλύσει με 8-0 την Ντάρμσταντ. Μόνο η Ντούισμπουργκ τη σεζόν 1965-1966 είχε βάλει επίσης σε δύο διαφορετικά ματς από 8 γκολ.