Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ημέρες φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον μετά τη χειρουργική επέμβαση, που υποβλήθηκε στην κοιλιά, τον Ιανουάριο.

Τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και άλλων χωρών, χωρίς κανένα δισταγμό δημοσίευσαν στιγμιότυπα, στα οποία φαίνεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας μέσα στο αυτοκίνητο, στην θέση του συνοδηγού, δίπλα στην μητέρα της Κάρολ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που την απαθανάτισε ο φακός από την ημέρα των Χριστουγέννων και μετά το χειρουργείο που έκανε το νέο έτος.

Η Κέιτ Μίντλετον στις παπαρατσικές αυτές φωτογραφίες διακρίνεται να έχει πρησμένο πρόσωπο και να φορά γυαλιά ηλίου, ενώ δεν συνοδεύεται από άλλα μέλη της οικογένειά της ή από την ασφάλειά της.

Και ενώ οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει παντού, οι διαδικτυακές και έντυπες εκδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αρνούνται να τις δημοσιεύσουν.

Όπως εξηγεί ο βασιλικός συντάκτη του ITV, Chris Ship, αυτό συμβαίνει από σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της πριγκίπισσας.

«Υπάρχουν παπαρατσικές φωτογραφίες της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Δεν τις δημοσιεύουμε από σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή, ενώ αναρρώνει από την εγχείρησή της στο χρονοδιάγραμμα που μας δόθηκε. Απ’ όσο γνωρίζω, κανένας άλλος βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ή εφημερίδα δεν έχει δημοσιεύσει τις φωτογραφίες», τονίζει.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «το Παλάτι του Κένσινγκτον απηύθυνε επίσης έκκληση ώστε να μπορέσει η Κέιτ να αναρρώσει σε ιδιωτικό χώρο, κάτι που ο βρετανικός Τύπος έχει σεβαστεί».

Ο Ship αναφερόταν στην ανακοίνωση του Παλατιού για την Κέιτ, που επιβεβαίωσε ότι θα απέχει από τα καθήκοντά της μέχρι το Πάσχα, καθώς συνεχίζει να αναρρώνει από την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας διέγραψε από την ιστοσελίδα του ότι η πριγκίπισσα θα παραστεί στο Trooping the Color, στην μεγαλειώδη παραδοσιακή πομπή το καλοκαίρι καθώς δεν επιβεβαιώθηκε από το Κένσινγκτον.

Why the British press isn’t publishing the new pictures of the Princess of Wales as first official engagement after op revealed #KateMiddleton #PrincessofWales #RoyalFamily https://t.co/TwuPKTvhhF

— Entertainment Daily (@EntDailyUK) March 5, 2024