Κόλπο της Κέιτ Μίντλετον; Χαμός με τα σενάρια μετά την επίμαχη φωτογραφία

Μετά την επέμβαση της Κέιτ Μίντλετον στην κοιλιακή χώρα και την «εξαφάνιση» της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για την ευημερία της με μια φωτογραφία φαίνεται να απέτυχε.

Παρά την πρόθεση να καθησυχάσει το κοινό για την ανάρρωσή της και τη φροντίδα από τη μητέρα της Κάρολ Μίντλετον, ο χειρισμός της κατάστασης, σύμφωνα με τη Marca, έχει επικριθεί για την έλλειψη φινέτσας.

Η κοκκώδης φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των θαυμαστών της.

Μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας, η κουβέντα στα social media πήρε φωτιά, με κάποιους να αμφισβητούν την αυθεντικότητα της φωτογραφίας και άλλους να κατηγορούν την πριγκίπισσα της Ουαλίας πως χρησιμοποίησε σωσία της.

«Πίπα κορίτσι μου εσύ είσαι; Αυτή είναι η σωσίας για την οποία μιλούσα; Θα εμφανιστεί η Κέιτ Μίντλετον;» αναρωτήθηκε ένας θαυμαστής της βασιλικής οικογένειας.

«Αυτή δεν είναι η Κέιτ Μίντλετον… είναι κάποια άγνωστη» σχολίασε άλλος χρήστης στα social media.

Η συζήτηση πήρε φωτιά όταν αποκαλύφθηκε πως η φωτογραφία πιστώνεται στο Backgrid, ένα πρακτορείο ειδήσεων γνωστό για την ενορχήστρωση λήψεων τύπου παπαράτσι με celebrities.

Αυτή η λεπτομέρεια τροφοδότησε νέες θεωρίες συνωμοσίας, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την αφήγηση για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον.

Η γνώστης βασιλικών θεμάτων Amanda Matta επισήμανε πως η Κέιτ Μίντλετον έχει ιστορικό φωτογραφήσεων σε στρατηγικές στιγμές, όπως κατά τη διάρκεια σημαντικών γεγονότων.

«Τώρα αυτή η φωτογραφία είναι τόσο αστεία για εμένα, επειδή η λήψη από τους παπαράτσι του αυτοκινήτου είναι η κίνηση της Κέιτ Μίντλετον όταν θέλει να τη δουν αλλά να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση.

Και λέω ότι έδωσε στους παπαράτσι αυτή τη λήψη επειδή είδαμε τους τελευταίους δύο μήνες ότι είναι δυνατό να κρυφτείς, να διατηρήσεις την ιδιωτικότητά σου, αν το θέλεις ως μέλος της βασιλικής οικογένειας» υπογράμμισε η Amanda Matta.

Here is the photo of Kate without that distorted AI nose. I’ve included Pippa in the bottom row. Pippa and Kate do not have the same nose shape or structure, nor do they share the same jaw. The person in the car is certainly not Pippa. It is Kate Middleton with a swollen face. pic.twitter.com/IZ9TlKFaO1

— Kristin Siân Bingham (@KristinBingham) March 6, 2024