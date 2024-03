Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «σπάει» τη σιωπή του μετά τις θεωρίες συνωμοσίας για την Κέιτ Μίντλετον

Με τις θεωρίες συνωμοσίας για την Κέιτ Μίντλετον να έχουν πάρει φωτιά μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα και την «εξαφάνισή» της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έσπασε τη σιωπή του.

Εκπρόσωπος του παλατιού ανέφερε πως ο πρίγκιπας της Ουαλίας επικεντρώνεται στη δουλειά του και όχι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αναφορά έρχεται μετά την πρώτη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο.

Ήταν μια αμερικανική ιστοσελίδα που δημοσίευσε φωτογραφίες της ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα της Κάρολ.

Αν και οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν περαιτέρω ενημερώσεις για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον λόγω ιατρικού απορρήτου, οι βασιλικοί βοηθοί επέμειναν ότι τα πάει καλά.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, η Κέιτ Μίντλετον έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για δύο μήνες καθώς αναρρώνει.

Οι φωτογραφίες της δημοσιεύτηκαν από το TMZ, αλλά όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το παλάτι του Κένσινγκτον έκανε έκκληση για να μπορέσει να αναρρώσει ιδιωτικά.

Here is the photo of Kate without that distorted AI nose. I’ve included Pippa in the bottom row. Pippa and Kate do not have the same nose shape or structure, nor do they share the same jaw. The person in the car is certainly not Pippa. It is Kate Middleton with a swollen face. pic.twitter.com/IZ9TlKFaO1

— Kristin Siân Bingham (@KristinBingham) March 6, 2024