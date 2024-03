Μπαρτσελόνα: Οι εντυπωσιακές εικόνες του «Spotify Camp Nou»

Η Μπαρτσελόνα μετακόμισε αυτή τη σεζόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης ανακαίνισης του «Spotify Camp Nou» το οποίο θα γίνει ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα στην Ευρώπη.

Οι Καταλανοί, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνιστούν μακριά από το «σπίτι» τους και την ερχόμενη σεζόν, κάνοντας… υπομονή μέχρι να επιστρέψουν στην ιστορική τους έδρα τη σεζόν 2025-26.

Οι μπλαουγκράνα έκαναν μια ιδιωτική εκδήλωση στο Κολλέγιο Αρχιτεκτόνων της Καταλονίας, δίνοντας νέες λεπτομέρειες για το ανακαινισμένο γήπεδο του κλαμπ και έδειξαν νέες εικόνες για το πώς θα μοιάζει η έδρα της Μπάρτσα.

Στις φωτογραφίες φαίνονται οι τρεις γιγαντοοθόνες που θα υπάρχουν στην οροφή του αγωνιστικού χώρου, η εξωτερική όψη του γηπέδου, ένας χώρος VIP και η αίθουσα Τύπου.

FC Barcelona presents full details of the future Spotify Camp Nou to the Architects’ Association of Catalonia.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 5, 2024