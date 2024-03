Επικό τρολάρισμα της Euroleague στην Meta με εκνευρισμένο Μπαρτζώκα! (vid)

Η Euroleague θέλησε να κάνει… καζούρα στην Meta με τον δικό της τρόπο μετά το μπλακ-αουτ που συνέβη στο κολοσσό του Μαρκ Ζούκεμπεργκ, προκαλώντας την «παράλυση» των Facebook και Instagram.

Με ανάρτησή της στο «Χ» (σσ. Twitter), η κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση τρολάρει με επικό τρόπο την Meta, χρησιμοποιώντας στιγμιότυπο του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος απεικονίζεται φανερά εκνευρισμένος.

«Είχαμε να ποστάρουμε βίντεο στο Instagram», αναφέρει στη λεζάντα της η Ευρωλίγκα, με τον Έλληνα τεχνικό να μοιάζει πιο… έξαλλος από ποτέ.

WE HAD VIDEOS TO POST ON INSTAGRAM pic.twitter.com/HnpK9qITrW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2024