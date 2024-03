Ο Μητσοτάκης ψάχνει πώς χαμηλώνει η κοινωνική ένταση, η Κεντροαριστερά πώς γίνονται οι Δούκες βασιλιάδες, ο Πολάκης ψάχνεται για καβγά

Συμπτώσεις

Θα προσέξατε – υποθέτω – δύο συμπτώσεις. Πρώτον, την ανακοίνωση από το προχθεσινό υπουργικό συμβούλιο των μειώσεων των τιμών σε προϊόντα επτά κατηγοριών, ως σαφή ένδειξη του «πολέμου» κατά της ακρίβειας. Δεύτερον, την ομιλία του στην εθνική συνδιάσκεψη της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, όπου «έταξε» την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ως τα 2.500 ευρώ και την κατ΄ ουσίαν έναρξης της προεκλογικής περιόδου.

«Εαρινή»

Η «εαρινή αντεπίθεση» του κ. Μητσοτάκη και του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται να κλιμακωθεί με την αύξηση του κατώτατου μισθού – ίσως στα 830 ευρώ από 780 ευρώ το μήνα που είναι σήμερα – την παράταση της προστασίας των ενήμερων δανειοληπτών για επτά μήνες ή ένα χρόνο. Έπεται ένα μεσο – μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για την στήριξη της οικογένειας στα πλαίσια της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

«Κρυφά χαρτιά;»

Ισως να περιλαμβάνει και ορισμένα άλλα επιμέρους «κρυφά χαρτιά» για να κάνει την έκπληξη. Και φυσικά η πανηγυρική διενέργεια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τον Απρίλιο. Μάλιστα! Αυτός περίπου είναι ο «εαρινός» σχεδιασμός ή μάλλον ο «οδικός χάρτης» στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές….

Αιφνιδιασμός

Όμως φαίνεται πως εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, οι επιτελείς του κ. Μητσοτάκη αιφνιδιάστηκαν. Δεν το περίμεναν. Και γι΄ αυτό δείχνουν αμηχανία, αποσταθεροποίηση και δεν φαίνεται – προς το παρόν τουλάχιστον – να διαθέτουν έναν σοβαρό και αξιόπιστο σχεδιασμό. Κάνουν διαχείριση μέρα με την μέρα!

Το «φάντασμα»…

Πρόκειται για το έγκλημα των Τεμπών σε βάρος 57 αθώων ανθρώπων – οι περισσότεροι νέοι – που επιστρέφει ως ερινύα ή «φάντασμα» ζητώντας «εκδίκηση» ή για να είμαστε ακριβείς οι νεκροί ζητούν την δικαίωση τους. Το μέγεθος και η ένταση του πολιτικού προβλήματος – κι όχι μόνο – του εγκλήματος των Τεμπών, απειλεί να «ανατινάξει» την «εαρινή αντεπίθεση» του Μεγάρου Μαξίμου!

Κίνημα υπογραφών!

Πρωτίστως βρίσκονται σε εξέλιξη τουλάχιστον δύο δικαστικές έρευνες – μία εγχώρια και μία από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα – η αναμονή των πορισμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής, που η πλειοψηφία με «ανεπιτήδευτο» … τρόπο προχωρά ακάθεκτη στο «κουκούλωμα», οι αγωγές των συγγενών των θυμάτων που έχουν ξεκινήσει. Και φυσικά – και πάνω απ΄ όλα – το κίνημα των υπογραφών για την συνταγματική αναθεώρηση που βαδίζει ακάθεκτο στα 1.500.000 εκατομμύρια. Κυρίως αυτό! Ένα κίνημα που το προκάλεσε η κυρία Μαρία Καρυστιανού.

Μετωπικά!

Όπως αντιλαμβάνεστε οι διαστάσεις που έχει λάβει το – και – πολιτικό πρόβλημα του εγκλήματος των Τεμπών, οι οποίες διογκώνονται κάθε μέρα που περνάει, δεν διαθέτουν εύκολη αντιμετώπιση και η επιχειρούμενη από το Μέγαρο Μαξίμου «φυγή προς τα εμπρός» είναι απίθανο να κατορθώσει να το … αποφύγει! Είναι πιθανή μία «μετωπική σύγκρουση»! Και μάλιστα σύντομα! Και να μου το θυμηθείτε – πολιτικά μιλώντας – είναι δυνατόν να καθορίσει ακόμη και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Σας έγραφα χθες σχετικά με τους φόβους διαφόρων – συνετών – κυβερνητικών παραγόντων….

Γεωμετρική

Επίσης θέλω να σημειώσω πως τα προβλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν αποτελούν αριθμητική πρόοδο, αλλά γεωμετρική! Ετσι κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα προκαλέσει την έκρηξη. Την κοινωνική! Η ακρίβεια, τα Τέμπη, η Θεσσαλία, οι αγρότες, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι….

Πραγματικότητα

Και παράλληλα αυτό που ανέφεραν διάφοροι ως θεωρητικό ενδεχόμενο τελικώς φαίνεται ότι είναι πραγματικότητα. Σας ενημέρωσα προχθές για την εντυπωσιακή άνοδο της «δεξιάς της δεξιάς», όπως φάνηκε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Για ένα πράγμα να είστε βέβαιοι, ότι το συνολικό ποσοστό της είναι μεγαλύτερο από το καταγραφόμενο.

Ισως και 20%

Θέλω να σας επισημάνω ότι το ποσοστό της «Νίκης» υποεκτιμάται δημοσκοπικά. Είναι προφανώς μεγαλύτερο. Υπάρχει κάτω από τα δημοσκοπικά «ραντάρ» ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων, του οποίου οι εκλογικές επιλογές καθορίζονται από την μοναστική κοινότητα, χωρίς να λάβω υπόψη την τοπική δυναμική των μητροπόλεων. Μην σας φανεί απίθανο ένα συνολικό ποσοστό που θα αγγίζει ακόμη και το 20%! Κι όσες «αντεπιθέσεις κι αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης δύσκολα θα περιορίσει την δυναμική του!

Ο κ. Χάρης Δούκας

Εν τω μεταξύ προχθές ήταν το σβήσιμο των ονομάτων νεκρών των Τεμπών που χρεώθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα, χθες ήταν η – αμισθί – όπως αποδείχθηκε τοποθέτηση του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, γιού του πρώην πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου, ως επικεφαλής στην διαχείριση του Εθνικού Κήπου. Κι όπως ήταν φυσικό το γνωστό σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου επιτέθηκε μετά μανίας στον κ. Δούκα.

Ηταν … Παρασκευή!

Μία ερώτηση έχω μόνο: όταν ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν εκλεγεί βουλευτής, τοποθετήθηκε από τον Θεόδωρο Καρατζά, διοικητή της Εθνικής Τράπεζας τότε, ως έμμισθο στέλεχος σε θυγατρική της ήταν απλώς … Παρασκευή;

Σε ηγέτη;

Θέλω όμως να κάνω μία πρόβλεψη: οι επιθέσεις στον κ. Δούκα, που είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστούν, είναι επίσης βέβαιο ότι θα τον αναδείξουν σε στέλεχος πρώτης γραμμής – αποφεύγω προς το παρόν τον χαρακτηρισμό του ηγέτη – της κεντροαριστεράς. Και καλά κάνω γιατί όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι το μπόι του δεν φτάνει επουδενί ως εκεί. Αλλά χτύπημα το χτύπημα θα τον ψηλώνουν. Και τότε ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να φτάσει στο ύψος του κ. Μητσοτάκη. Βέβαια λάβετε υπόψη σας ότι βρίσκεται σε … εκκρεμότητα η ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς! Και ψάχνουν ψηλούς και χτυπημένους από τους απέναντι.

Αγαστή σύμπνοια!

Οι θρυλούμενες αλλαγές σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τελικώς έγιναν. Να σημειώσω ότι – συμπτωματικά! – έγιναν μετά από το δείπνο του κ. Στέφανου Κασσελάκη με την κυρία Ολγα Γεροβασίλη. Ορισμένες παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Πρώτον, είναι προφανές ότι αποπνέουν ένα κλίμα ενότητας, το οποίο απουσίαζε το προηγούμενο διάστημα, δεύτερον, αποκαθίσταται η ισορροπία στα «ψηλά πατώματα» του κόμματος, η οποία επίσης δεν υπήρχε, τρίτον, οι τρεις βασικοί πόλοι του «οικοσύστηματος» της Κουμουνδούρου, του κ. Κασσελάκη, της κυρίας Γεροβασίλη και του κ. Νίκου Παππά βρίσκονται πλέον σε αγαστή σύμπνοια!

Και ο απατημένος σύντροφος… Πολάκης

By the way, ποιος γράφει τα Δελτία Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν γνωρίζω, γιατί η Τζέλα έχει δικές της πηγές και δεν περιμένει τα κοινής λήψης. Σε κάθε περίπτωση του ‘χω νέα. Να του πείτε ότι είναι «πετσοταϊσμένος», κατά τας γραφάς στο facebook του Παύλου Πολάκη. Γιατί δεν μπορεί αυτός που γράφει ότι φεύγει από συντονιστής τομεαρχών ο Πολάκης και αυτός που ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει άλλος τη θέση να έχουν διαφορετικό υπεύθυνο τροφοδοσίας. Ο αψύς Σφακιανός φόρεσε πάλι το full face, έκανε κολάζ τίτλους δημοσιευμάτων, τσουβάλιασε κατά την προσφιλή του μέθοδο μέσα και δημοσιογράφους και πήρε το φτυάρι της λάσπης, τραγουδώντας μαντινάδα περί άντρα δυνατού, που «όπου και αν προβάλει χωρίς να κάμει επίθεση τρομοκρατούνται οι άλλοι». Και στην κορφή κανέλλα… Ο άντρας απου ‘ναι δυνατός, ως συντονιστής τομεαρχών δεν θα προβάλει… Καλύτερα τώρα Παύλο; Δεν αμφισβητεί κανείς τη δύναμη και τον άντρα τον πολλά βαρύ, την είδηση λέμε. Η γιαγιά μου έλεγε «κάντε με τρελό να με φοβάται ο κόσμος», έλεγε όμως και άλλη παροιμία: «είδε ο τρελός τον μεθυσμένο και φοβήθηκε». Και κάποιοι «μεθάνε» με την συκοφαντία χωρίς αιτία.

Κανένα «χατίρι»

Και τούτο γιατί γνωρίζουν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα τους αφορά όλους κι όχι μόνο τον νυν πρόεδρο του κόμματος. Μάλιστα φαίνεται ότι ο κ. Κασσελάκης δεν χάλασε κανένα «χατίρι» του κ. Παππά. Οι άνθρωποι του «νούμερο 2» του κόμματος έχουν καταλάβει αρκετές θέσεις. Από την κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι και το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος. Ακόμη κι αν δυσαρέστησε στελέχη που τον έχουν στηρίξει από την πρώτη στιγμή!

Παραμονή

Να σας υπενθυμίσω ότι σας ενημέρωσα από χθες πως η κυρία Ράνια Σβίγκου θα παραμείνει γραμματέας του κόμματος και ο – πολλαπλώς εκτεθειμένος εσωκομματικά – κ. Γιώργος Βασιλειάδης παραιτήθηκε … «δοξολογώντας» τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Όπως επίσης σας είχα ενημερώσει για την ανάδειξη του κ. Γιάννη Βουλγαράκη. Και ο «κλήρος» της εκπροσώπου Τύπου του κόμματος «έλαχε» στην κυρία Βούλα Κεχαγιά, διευθύντρια – ακόμη – της «Αυγής». Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται την Δευτέρα….