Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις πυρκαγιές που μαίνονται στο Panhandle του Τέξας.

Μια 83χρονη γυναίκα που ταυτοποιήθηκε ως Τζόις Μπλάνκενσιπ, πρώην αναπληρώτρια δασκάλα, βρέθηκε νεκρή στο κατεστραμμένο σπίτι της στην πόλη Στίνετ της κομητείας Χάτσινσον, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πολλές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε όλην περιοχή που έχουν κάψει μέχρι στιγμής 850.000 στρέμματα γης, έχουν προκαλέσει μαζικές εκκενώσεις και ανάγκασαν ένα μεγάλο εργοστάσιο πυρηνικών όπλων να κλείσει.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ εξέδωσε κήρυξη καταστροφής για 60 κομητείες την Τρίτη, καθώς η πυρκαγιά διπλασιάστηκε σε μέγεθος μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Στην κομητεία Πότερ, η εξάπλωση της πυρκαγιάς Windy Deuce προκάλεσε τη σύντομη διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου Pantex – το οποίο είναι η κύρια εγκατάσταση της Αμερικής για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση πυρηνικών όπλων – το βράδυ της Τρίτης. Το εργοστάσιο επανήλθε σε κανονική λειτουργία το πρωί της Τετάρτης.

Οι ξηρές και θυελλώδεις συνθήκες εν μέσω ασυνήθιστα θερμών θερμοκρασιών τροφοδότησαν αυτές τις πυρκαγιές. Οι συνθήκες ξηρασίας δεν συμβάλλουν – μεγάλο μέρος του Panhandle δεν έχει ξηρασία, ενώ τμήματα του δυτικού Panhandle θεωρούνται «ασυνήθιστα ξηρά» ή σε «μέτρια ξηρασία».