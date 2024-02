Χιλή: Σβήστηκαν οι φονικές πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 131 νεκρούς

Οι πυρκαγιές οι οποίες προκάλεσαν τρομακτικές καταστροφές στην τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο της Χιλής κι άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 131 νεκρούς «σβήστηκαν», ανακοίνωσε η πυροσβεστική χθες Τετάρτη (στη φωτογραφία του Reuters/Rodrigo Garrido, επάνω, πατέρας δείχνει τη φωτογραφία της 14χρονης κόρης του που αγνοείται εξαιτίας των πυρκαγιών).

Περίπου 2.000 μέλη του πυροσβεστικού σώματος έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τις πολλαπλές εστίες φωτιάς που μαίνονταν από την περασμένη Παρασκευή γύρω από τη λουτρόπολη Βίνια δελ Μαρ, 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σαντιάγο.

Ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς χαρακτήρισε αυτές τις πυρκαγιές τη «μεγαλύτερη τραγωδία» που έζησε η χώρα μετά τον σεισμό του 2010 που ακολουθήθηκε από τσουνάμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 500 άνθρωποι.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις αρχές συγκεκριμένος αριθμός αγνοουμένων. Στην πυροπαθή περιοχή, κάτοικοι οργανώνουν νυχτερινές περιπολίες, καθώς καταγγέλλουν πως η καταστροφή οφειλόταν σε εμπρησμό.

«Η οικογένειά μου βρίσκεται σε ασφαλές μέρος, προτίμησα να παραμείνω εδώ. Η κάτω πλευρά είναι ακόμα γεμάτη δέντρα και βλέπουμε πολύ κόσμο ν’ ανεβοκατεβαίνει», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μιγκέλ Ανχελ Ρέτο, περουβιανός εργάτης, 42 ετών.

🔴⚠️🔥🇨🇱A new closer view of #VinadelMar #wildfire is possible with the #Sentinel2 3D📸of Feb.7. The burn scars cover more than 8000Ha, with 122 people death and thousands loosing their homes. It is one of the worst tragedies ever in #Chile. #IncendiosForestales #ClimateEmergency pic.twitter.com/GMzhR1gAgC

— SatWorld (@or_bit_eye) February 8, 2024