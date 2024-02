Tσάβι: «Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα, θέλουμε την πρόκριση στα προημιτελικά»

Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση κόντρα στην Νάπολι για την φάση των «16» του Champions League (21/2,22:00), στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Ο προπονητής των Καταλανών, Τσάβι, στην συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τους Παρτενοπέι, τόνισε ότι η ομάδα του θέλει πολύ την πρόκριση στην επόμενη φάση.

«Θέλουμε να φτάσουμε στα προημιτελικά, έχουμε τις προϋποθέσεις για να κάνουμε μεγάλο παιχνίδι και πρέπει να μιλήσουμε στο γήπεδο. Η Νάπολι άλλαξε προπονητή με εντυπωσιακό τρόπο και θα έχουν σίγουρα τους λόγους τους.

Πρόκειται για έναν προπονητή που έχει δουλέψει ήδη εκεί. Δεν είναι εύκολο να προετοιμάσουμε το ματς με αυτή την αλλαγή προπονητή αλλά θα πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα, σε άμυνα και επίθεση, επειδή θα παίξουμε κόντρα στους πρωταθλητές Ιταλίας.

Οι Πολιτάνο, Όσιμεν και Κβαρατσχέλια συνθέτουν μία μεγάλη επίθεση, είναι παίκτες πρώτου επιπέδου», τόνισε αρχικά ο Τσάβι, για να να προσθέσει αναφορικά με τις ελπίδες των δύο ομάδων για πρόκριση στην επόμενη φάση:

«Θα είναι 50-50 το ζευγάρι. Εμείς πήραμε την La Liga και εκείνοι το σκουντέτο, η σεζόν μας όπως η δική τους είναι περίεργη. Εμείς δεν παίζουμε για να κλείνουμε στόματα, αλλά για τους οπαδούς και όποιον θέλει να πηγαίνει καλά ο σύλλογος. Δεν υπογράφουμε για την ισοπαλία. Την Τετάρτη δεν θα εστιάζουμε στην κριτική ή στις αδικίες αλλά στα προημιτελικά, έναν στόχο που δεν πετυχαίνουμε εδώ και δύο χρόνια».

🗣️ Xavi: «We have to prepare knowing that there are also 90 minutes to be played at Montjuïc. But that doesn’t change our DNA. We have to defend well and possess the ball.» #NapoliBarça pic.twitter.com/OgRRhimOfa

