Πολλά προβλήματα στην Λίβερπουλ ενόψει του τελικού του Carabao Cup

Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η προετοιμασία της Λίβερπουλ για τον τελικό του Carabao Cup κόντρα στην Τσέλσι την προσεχή Κυριακή (25/2,17:00).

Η Λίβερπουλ θα αναγκαστεί να παραταχθεί με αρκετές απουσίες τόσο στον αγώνα κόντρα στην Λούτον το βράδυ της Τετάρτης , για την 26η αγωνιστική της Premier League, όσο και σε αυτόν της ερχόμενης Κυριακής κόντρα στην Τσέλσι, με τον Γιούργκεν Κλοπ να παραδέχεται στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης τα νέα προβλήματα.

Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση του Γερμανού προπονητή, οι Ζότα και Τζόουνς θα χάσουν σίγουρα τα δύο ματς που έρχονται, όπως και ο Άλισον, με τη κατάσταση του Πορτογάλου επιθετικού να είναι μάλιστα πιο σοβαρή μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Μπρέντφορντ, από το οποίο αποχώρησε πάνω σε φορείο και ενδέχεται να μείνει για δύο μήνες εκτός δράσης.

«Προφανώς θα πάρει μήνες να αποκατασταθεί το πρόβλημα του Ζότα, ενώ ο Άλισον θα είναι εκτός για το προσεχές διάστημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κλοπ, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Τζόουνς.

Από το ματς με την Λούτον θα απουσιάσουν σίγουρα οι Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη λίστα των απόντων βρίσκονται εδώ και καιρό οι Μάτιπ, Μπάιτσετιτς, Τιάγκο και Ντόακ.

«Την κατάσταση των άλλων θα την βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Όσον αφορά στο ματς με την Λούτον, θα δείτε από νωρίς την ενδεκάδα και θα καταλάβετε ποιος τα κατάφερε και ποιος όχι», είπε μεταξύ άλλων ο Γιούργκεν Κλοπ.

