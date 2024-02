Φον ντερ Λάιεν: Προανήγγειλε ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και Επίτροπο Άμυνας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρόταση της στρατηγικής αμυντικής βιομηχανίας της σε τρεις εβδομάδες, ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προαναγγέλλοντας επίσης την ίδρυση ενός γραφείου αμυντικής καινοτομίας στην Ουκρανία.

«Θα πρέπει να ανοίξουμε νέους δρόμους για να ενισχύσουμε την άμυνα της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες. Ενώ συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, πρέπει να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανική βάση της Ευρώπης», τόνισε η φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σε ένα πάνελ στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε, επίσης, πως αν παραμείνει στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά τις επόμενες ευρωεκλογές, σκοπεύει να ορίσει έναν Επίτροπο Άμυνας.

We will have to break new ground to bolster Europe’s defence for the coming years and decades.

While continuing to support Ukraine, we must boost Europe’s defence industrial base.

Exchange with @MinPres and @jonasgahrstore at @MunSecConf ↓ https://t.co/GYMzfSzBh9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2024