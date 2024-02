Ο απίθανος λόγος που έγινε αλλαγή ένας τερματοφύλακας 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη (pic+vid)

Ένας κανονισμός και μια περίεργη απόφαση ενός προπονητή στην Σλοβενία προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις στα social media και έκαναν… viral το πρωτάθλημα της χώρας.

Στο παιχνίδι της Ολίμπια Λιουμπλιάνα με την Ρογκάσκα για την 20η αγωνιστική της Πρβα Λίγκα (σ.σ πρώτη κατηγορία Σλοβενίας), ο προπονητής των φιλοξενουμένων παρέταξε την ομάδα του με τον 17χρονο, Ζαν Λόρμπερ, στο τέρμα, αλλά δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης τον έκανε αλλαγή, βάζοντας στο παιχνίδι τον 29χρονο, Άντγιν Μούλαλιτς.

Ο προπονητής της της Ρογκάσκα, Όσκαρ Ντρόμπνε, πάντως υπεραμύνθηκε της απόφασής του και να τα «ρίχνει» στον κανονισμό που ισχύει στην Πρβα Λίγκα.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας του σλοβένικου ποδοσφαίρου πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν παίκτη από 21 ετών και κάτω στην αρχική τους 11άδα. Στην περίπτωση της Ρογκάσκα αυτός ήταν ο τερματοφύλακας, Ζαν Λόρμπερ. Ο Όσκαρ Ντρόμπνε, όμως, στην ουσία δεν ήθελε να παρατάξει την ομάδα του με τον νεαρό πορτιέρο κάτω από τα δοκάρια, γι’ αυτό και προχώρησε άμεσα στην αλλαγή του, βάζοντας στο ματς τον Άντγιν Μούλαλιτς, ο οποίος μάλιστα αγωνίζεται στην Ρογκάσκα ως δανεικός.

In the Slovenian League, you have to start a certain number of young players in the team.

Rogaška started the match with a 17-year-old goalkeeper.

In the opening seconds of the game, they deliberately put the ball out of play and subbed the main goalkeeper on. 😅🇸🇮 pic.twitter.com/zkO0fz8kEk

— EuroFoot (@eurofootcom) February 11, 2024