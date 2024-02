Wham: Επανακυκλοφορούν δύο δίσκοι τους μετά από 30 χρόνια

Τα αυθεντικά στούντιο album «Fantastic» και το «Make It Big» επανακυκλοφορούν σε μια ξεχωριστή έκδοση έγχρωμου και μαύρου βινυλίου, όπου για πρώτη φορά θα είναι διαθέσιμα σε φυσική μορφή μετά από 30 χρόνια. Την επανέκδοση ανέλαβαν η Panik Records και η Sony Music.

Φώτα, δυνατή μουσική και γεμάτες ζωντάνια μελωδίες, όταν ο George Michael και ο Andrew Ridgeley βγήκαν στη σκηνή με το «Fantastic» και ενθουσίασαν τον κόσμο της pop.

Το αγαπημένο συγκρότημα με τις διαχρονικές επιτυχίες

Το album έφτασε στο #1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως περιέχοντας επιτυχίες όπως το «Bad Boys», το «WHAM! Rap» και το iconic «Club Tropicana», το οποίο βοήθησε στην καταξίωση του duo σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «Make It Big» , το οποίο φέτος γιορτάζει την επέτειο των 40 χρόνων του μαζί με τα hits «Wake Me Up Before You Go-Go», «Everything She Wants», «Freedom» και «Careless Whisper» έγινε νούμερο ένα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Αγγλία και απέφερε τα τέσσερα hits τα οποία μπήκαν στην πρώτη τριάδα.

Διαθέσιμα σε φυσική μορφή μετά από 30 χρόνια

Το πιο αγαπημένο duo της Βρετανίας έκανε μια σημαντική ανακάλυψη με αυτά τα αξιόλογα album το 1983 και το 1984 αντίστοιχα και η επίδρασή τους στη μουσική βιομηχανία και την pop κουλτούρα έχει διαρκέσει επί δεκαετίες. Αυτοί οι αξέχαστοι δίσκοι κατάφεραν να καθιερώσουν τους WHAM! ως τα απόλυτα poster boys της δεκαετίας του ’80 – καθώς και να μας αφήσουν μια κληρονομιά από τέλειες pop επιτυχίες.

O Andrew Ridgeley δήλωσε: «Είναι συγκινητικό οτι οι fans των WHAM! και η νεολαία επιθυμούν να αποκτήσουν τη μουσική στην αρχική της μορφή».

Η George Michael Entertainment πρόσθεσε: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτά τα δύο διαχρονικά album είναι και πάλι διαθέσιμα σε βινύλιο για να τα απολαύσει η νέα γενιά]..

Η κυκλοφορία ακολουθεί μια τεράστια χρονιά για τους WHAM! που έκαναν διαθέσιμο το ειδικό «The Singles», παρουσίασαν το ντοκιμαντέρ τους στο Netflix και τελικά είδαν το 2023 να βγαίνει με το πολυαναμενόμενο χριστουγεννιάτικο #1 του «Last Christmas» – 39 χρόνια προετοιμασίας